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После "проигрыша" в Киевсовете "слуги народа" прибегли к грязным манипуляциям, – Сюмар

21 января, 2022 пятница
15:15
Новости

Сюмар: "Досадно, что власть и целая властная партия "слуг народа" – мелкие "фейкометы"

После того, как 20 января Киевский городской совет большинством голосов поддержал обращение в Верховную Раду, Офис президента и Офис генпрокурора о недопущении политического преследования пятого президента Украины Петра Порошенко и других оппозиционных политиков, провластная партия "Слуга народа" прибегла к грязным манипуляциям. Об этом написала народная депутат Украины от партии "Европейская Солидарность" Виктория Сюмар на своей странице в Facebook.

"Досадно, что власть и целая властная партия "слуг народа" – мелкие "фейкометы"… Еще более досадно, когда фейк и откровенную манипуляцию запускает жена министра иностранных дел Женя Кулеба (лидер киевской команды партии "Слуга народа" – ред.)", – отметила депутат Верховной Рады.

По словам Сюмар, представители партии "Слуга народа" и провластные комментаторы в соцсетях "перекрутили" ее слова во время выступления в Киевсовете, обвинив в "обмене голосования за обращение против политических преследований" на застройку столичного экопарка "Осокорки".

Народная депутат подчеркнула, что "Европейская Солидарность", напротив, никоим образом не собиралась размениваться поддержкой обращения на застройку Экопарка Осокорки. По ее словам, к этому прибегли представители фракции "Батькивщины" в Киевсовете, "которая хочет застроить парк и только в обмен на поддержку этого решения (обращение о политических преследованиях – ред.) дает голоса", – отметила депутат.

Виктория Сюмар считает, что "торговаться такими вещами в ценностных вопросах – неправильно". "Вы считаете иначе, Женя? Это не политика. По таким мелким манипуляциям вы откровенно теряете совесть и достоинство. Обидно", - написала она.

Напомним, что фракция партии "Европейская Солидарность" в Киевсовете последовательно выступает против застройки территории экопарка "Осокорки", на места которого планируется возвести 25 многоэтажек. В частности, депутат от "ЕС" Александр Супрун отмечал, что территорию этой зеленой зоны можно назвать "кондиционером" близлежащих территорий жилых массивов. Кроме того, экопарк расположен рядом с мусоросжигательным заводом "Энергия", станцией теплоснабжения "Позняки" и Бортницкой станцией аэрации, и он существенно уменьшает негативное влияние этих объектов на экологическое состояние Дарницкого района столицы.

К слову, депутат Киевсовета от "Европейской Солидарности" Сергей Таран на брифинге заявил, что перед внеочередным заседанием Киевского городского совета депутаты от "Слуги народа" получили инструкцию с пошаговым планом, как действовать, чтобы сорвать рассмотрение обращения о политическом давлении на оппозицию.

Как сообщалось, первый заместитель председателя Киевской городской госадминистрации Николай Поворозник заявил, что столичные власти готовы поддержать общественную инициативу по созданию парка "Осокорки".

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