После признания Россией "Л/ДНР" там сразу могут появиться "миротворцы" ОДКБ, - политаналитик Рейтерович

Об этом он сказал в эфире программы "Содержательно с Кристиной Яцкив" на Еспресо.TV.



"Эта история с признанием - это действительно дополнительный сценарий РФ, способный кардинально изменить ситуацию, которая сейчас складывается. Если они их признают - это 100% выход из Минских соглашений. Я глубоко убежден, что дополнительных санкций катастрофического плана не последует за этим. Признание - это начало с нуля, в определенной степени давление, угроза. Путин может пойти по какому-то другому пути. Я уверен, если это произойдет, там сразу через несколько дней - появятся так называемые миротворцы из ОДКБ. Причем Лукашенко будет бежать первым", - отметил Рейтерович.



Аналитик добавил, что в так называемых документах "Л/ДНР" написано, что они ставят целью якобы свою "территориальную целостность" в пределах админграниц областей.



"Если бы Путин признал эти "Л/ДНР" - это был бы подарок для нашей действующей власти, которая сказала бы, что не будет выполнять никакие политические аспекты Минских договоренностей, потому что проклятый Путин из них вышел, их нарушил. Мы забываем о референдумах, принятии законов, амнистии, откладываем это на потом. Зеленский запишет ролик и скажет "Я и моя команда 2,5 года с утра до ночи все делали для того, чтобы вернуть территории. Нам не нравились Минские договоренности. Путин их нарушил. Это ядерное государство. Поэтому давайте думать, что делать дальше". Это может быть в какой-то степени выгодно", - сказал он.



По мнению Рейтеровича, это не приведет ни к какой деэскалации.



"Напротив, угроза станет выше. Теперь, прикрываясь паспортами, они могут делать, все что угодно. Я боюсь, то, что сегодня было – это начало реализации этого сценария. Путин может выйти и сказать "Я вынужден признать, потому что там граждане РФ"" , – подытожил он.

15 февраля Госдума РФ приняла постановление об обращении к Путину о признании "ДНР" и "ЛНР".