После прививки вакциной Pfizer в Винницкой области умер человек
Министерство здравоохранения сообщило о смерти привитого препаратом Comirnaty / Pfizer-BioNTech 47-летнего жителя Винницкой области
Ее было зафиксировано 2 июля в 18:02. Соответствующая информация поступила в Государственный экспертный центр МЗ Украины, рассказывает Еспресо.TV .
"Прививка против COVID-19 была проведена мобильной бригадой в 13:45. В течение одного часа после прививки неблагоприятное событие после иммунизации не зафиксирована. В 17:00 у пациента появились жалобы на тошноту, потеря сознания. Была сразу вызвана экстренная медицинская помощь , которая провела реанимационные мероприятия. К сожалению, в 18:02 медики констатировали смерть мужчины ", - говорится в официальном заявлении Минздрава.
По информации департамента здравоохранения Винницкой области мужчина получил прививку против COVID-19 вакциной Comirnaty / Pfizer-BioNTech.
У пяти других лиц, которые прививались из одного флакона с умершим - состояние удовлетворительное.
"Случай смерти зарегистрировано как неблагоприятное событие после иммунизации, поскольку смерть произошла в течение 30 дней после вакцинации против COVID-19", - добавили в Минздраве.
Начато расследование.
Настоящая причина смерти, как и предсмертное состояние здоровья умершего, его болезни и возможные противопоказания, устанавливаются.
- Пока эти первый подобный случай в Украине.
- Нацслужбы здоровья рекомендовала прививать вакциной Pfizer даже беременных .
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