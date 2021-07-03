После прививки вакциной Pfizer в Винницкой области умер человек

Ее было зафиксировано 2 июля в 18:02. Соответствующая информация поступила в Государственный экспертный центр МЗ Украины, рассказывает Еспресо.TV .



"Прививка против COVID-19 была проведена мобильной бригадой в 13:45. В течение одного часа после прививки неблагоприятное событие после иммунизации не зафиксирована. В 17:00 у пациента появились жалобы на тошноту, потеря сознания. Была сразу вызвана экстренная медицинская помощь , которая провела реанимационные мероприятия. К сожалению, в 18:02 медики констатировали смерть мужчины ", - говорится в официальном заявлении Минздрава.

По информации департамента здравоохранения Винницкой области мужчина получил прививку против COVID-19 вакциной Comirnaty / Pfizer-BioNTech.



У пяти других лиц, которые прививались из одного флакона с умершим - состояние удовлетворительное.

"Случай смерти зарегистрировано как неблагоприятное событие после иммунизации, поскольку смерть произошла в течение 30 дней после вакцинации против COVID-19", - добавили в Минздраве.



Начато расследование.



Настоящая причина смерти, как и предсмертное состояние здоровья умершего, его болезни и возможные противопоказания, устанавливаются.