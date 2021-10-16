После прихода к власти команды Зеленского приходам на Киевщине не позволяют переходить из Московского патриархата в ПЦУ, - Епифаний

С таким заявлением выступил предстоятель помстной церкви, митрополит Епифаний, передает Еспресо.TV .

"Произошла смена власти, и очень часто на местах нет содействия, даже не регистрируют уставы. Возьмем Киевскую область. С момента прихода новой властей не перерегистрировано ни устава. Лежат уже почти два года уставы на перерегистрацию тех приходов, которые перешли, но нет перерегистраций. Не объясняют ничем, находят юридические зацепки, чтобы отказать", - отметил предстоятель ПЦУ в интервью проекту Detector UA.

Он рассказал, что к нему приходят священники УПЦ МП, которые готовы перейти, но боятся противодействия.

"Они говорят, что хотят, чтобы все прошло спокойно. Боятся, что им пришлют тех ребят, которые будут ломать двери в храме, боятся судов и т.д.", - отметил Епифаний.





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