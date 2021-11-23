После прекращения голодовки состояние здоровья Саакашвили улучшилось, - врач

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.



"Физически Михеил Саакашвили гораздо активнее. Общая тенденция положительная, остаются определенные неврологические нарушения, но для их устранения нужно время", - сказал журналистам врач Александр Цискаридзе.



Он отметил, что лечение продолжается комплексно с участием многих специалистов.

19 ноября сообщалось, что экспрезидент Грузии Михеил Саакашвили согласился прекратить голодовку и переехать в военный госпиталь города Гори.

20 ноября Саакашвили прекратил голодовку после перевода из тюремной больницы в военный госпиталь.