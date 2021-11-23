После прекращения голодовки состояние здоровья Саакашвили улучшилось, - врач
Врач консилиума, осматривавший экс-президента Грузии во вторник, 23 ноября, заявили, что его состояние на четвертый день после прекращения голодовки улучшилось
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
"Физически Михеил Саакашвили гораздо активнее. Общая тенденция положительная, остаются определенные неврологические нарушения, но для их устранения нужно время", - сказал журналистам врач Александр Цискаридзе.
Он отметил, что лечение продолжается комплексно с участием многих специалистов.
- 19 ноября сообщалось, что экспрезидент Грузии Михеил Саакашвили согласился прекратить голодовку и переехать в военный госпиталь города Гори.
- 20 ноября Саакашвили прекратил голодовку после перевода из тюремной больницы в военный госпиталь.
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