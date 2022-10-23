После предупреждения США Путин выработал другую стратегию войны, - Пионтковский
Политолог Андрей Пионтковский отметил, что эту стратегию Путин принял еще на прошлой неделе
Об этом он сказал в эфире программы "Студия Запад с Антином Борковским" на телеканале "Эспрессо".
"Москва выработала другую стратегию после того, как были высказаны предупреждения высшим руководством США лично Путину, что в случае использования в Украине ядерного оружия он лично будет убит, и Россию ждут тяжелые последствия. Подробности расшифровали отставные генералы Петреус и Годжес – в течение получаса будет уничтожен Черноморский флот с его прибрежными базами, а затем, если этого будет недостаточно, конвенционные силы НАТО вступают в прямые боевые действия с российскими вооруженными силами, - пояснил Пионтковский.
По словам политолога, российское руководство ответило, что ядерная война невозможна и в ней не может быть победителя.
"В РФ сделали такой вывод: ядерная война нам и не нужна, мы уничтожим украинскую инфраструктуру. Загоним ее в 18 век, конвенционным оружием уничтожим энергетическую инфраструктуру, топливно-энергетический комплекс, железнодорожные пути и так далее. И эту стратегию они начали воплощать, и олицетворяют уже вторую неделю", - отметил Пионтковский.
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