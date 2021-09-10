После пожара в Николаевском костеле Дом органной музыки будет давать концерты в консерватории
Национальный дом органной и камерной музыки Украины откроет в пятницу, 10 сентября, свой 41-й концертный сезон
Об этом сообщает пресс-служба Госискусств, передает Укринформ.
"Временный приют коллективу, который в результате пожара в Костеле Святого Николая остался без крова, предоставила для открытия сезона Национальная музыкальная академия Украины им. П. И. Чайковского. Первый концерт сезона состоится по плану", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в концерте "Парад органистов" принимают участие народные артисты Украины Ирина Калиновская и Владимир Кошуба; заслуженные артисты Украины Валерия Балаховская, Анна Бубнова, Максим Сидоренко, Ирина Харечко. В программе: Бах, Вагнер, Фумагалли, Петрали, Сен-Санс, Элгар, Боельман, Ален, Бортнянский, Скорик.
Поддержать коллектив на первый концерт придут министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко и председатель Государственного агентства Украины по вопросам искусств и художественного образования Галина Григоренко.
Концерт состоится в малом зале Национальной музыкальной академии Украины им. П. И. Чайковского. Начало - в 19.30.
- Напомним, что 3 сентября в Киеве произошла пожар в костеле Святого Николая.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.63
Покупка 26.63Продажа 26.87
-
EUR
Покупка 31.4Продажа 31.78
- Актуальное
- Важное