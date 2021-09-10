После пожара в Николаевском костеле Дом органной музыки будет давать концерты в консерватории

Об этом сообщает пресс-служба Госискусств, передает Укринформ.



"Временный приют коллективу, который в результате пожара в Костеле Святого Николая остался без крова, предоставила для открытия сезона Национальная музыкальная академия Украины им. П. И. Чайковского. Первый концерт сезона состоится по плану", - говорится в сообщении.



Отмечается, что в концерте "Парад органистов" принимают участие народные артисты Украины Ирина Калиновская и Владимир Кошуба; заслуженные артисты Украины Валерия Балаховская, Анна Бубнова, Максим Сидоренко, Ирина Харечко. В программе: Бах, Вагнер, Фумагалли, Петрали, Сен-Санс, Элгар, Боельман, Ален, Бортнянский, Скорик.



Поддержать коллектив на первый концерт придут министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко и председатель Государственного агентства Украины по вопросам искусств и художественного образования Галина Григоренко.



Концерт состоится в малом зале Национальной музыкальной академии Украины им. П. И. Чайковского. Начало - в 19.30.

Напомним, что 3 сентября в Киеве произошла пожар в костеле Святого Николая.

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По словам министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко, на восстановление костела Святого Николая в Киеве, пострадавшего от пожара, по предварительной оценке специалистов понадобится больше 75 млн грн.