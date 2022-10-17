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После повреждения Крымского моста ключевым узлом поставок для РФ на Юге Украины стал Мелитополь, - британская разведка

17 октября, 2022 понедельник
08:25
война с Россией

Из-за повреждения Крымского моста основным узлом снабжения российских военных на Юге Украина стал оккупированный Мелитополь в Запорожской области

Об этом сообщает минобороны Британии в twitter .

Британская разведка предполагает, что проблемы с материально-техническим обеспечением, с которыми сталкиваются российские силы на Юге Украины, обострились после повреждения Крымского моста 8 октября. Ремонтные работы продолжаются, и он открыт для движения. Однако у перехода остается большая очередь ожидающих грузовиков.

Российские силы, действующие на Юге Украины, вероятно, увеличивают поток материально-технического снабжения через Мариуполь, пытаясь компенсировать уменьшение пропускной способности Крымского моста.

"Поскольку положение россиян в оккупированном Херсоне остается напряженным, а маршруты поставок через Крым ухудшены, наземная линия связи через Запорожскую область становится все более важной для устойчивости российской оккупации. Город Мелитополь является ключевым узлом путей снабжения и местом основного присутствия российской авиации", - пришли к выводу в разведке Британии.

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Крым
Мелитополь
оккупированные территории
Керченский мост
Запорожская область
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