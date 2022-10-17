После повреждения Крымского моста ключевым узлом поставок для РФ на Юге Украины стал Мелитополь, - британская разведка
Из-за повреждения Крымского моста основным узлом снабжения российских военных на Юге Украина стал оккупированный Мелитополь в Запорожской области
Об этом сообщает минобороны Британии в twitter .
Британская разведка предполагает, что проблемы с материально-техническим обеспечением, с которыми сталкиваются российские силы на Юге Украины, обострились после повреждения Крымского моста 8 октября. Ремонтные работы продолжаются, и он открыт для движения. Однако у перехода остается большая очередь ожидающих грузовиков.
Российские силы, действующие на Юге Украины, вероятно, увеличивают поток материально-технического снабжения через Мариуполь, пытаясь компенсировать уменьшение пропускной способности Крымского моста.
"Поскольку положение россиян в оккупированном Херсоне остается напряженным, а маршруты поставок через Крым ухудшены, наземная линия связи через Запорожскую область становится все более важной для устойчивости российской оккупации. Город Мелитополь является ключевым узлом путей снабжения и местом основного присутствия российской авиации", - пришли к выводу в разведке Британии.
- 8 октября на Крымском мосту произошел взрыв и вспыхнул пожар.
- 16 октября в ОК "Юг" заявили, что из-за взрыва на Крымском мосту россияне потеряли возможность переправлять через него вооружение и военную технику.
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