После потери Херсона россияне могут перебросить часть военных в Беларусь, - Буданов
Руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что россияне в случае потери Херсона могут перебросить оттуда часть военных в Беларусь
Об этом Буданов рассказал в интервью The Drive .
По его словам, россияне мечтают отрезать линии поставки оружия на западе Украины, но пока у них для этого не хватает сил в Беларуси.
"Отрезать линии поставки с запада является стратегической целью и заветной мечтой РФ. Если говорить о российском военном присутствии в Беларуси, то сейчас оно не так велико. Там всего около 4300 российских военнослужащих. Эта группировка очень ограничена в системах тяжелого вооружения, около 80% группировки – это мобилизованные. Следовательно, на нынешнем этапе угрозы вторжения из Беларуси нет", - заверил Буданов.
Однако он предупредил, что ситуация может быстро измениться, когда Россия потеряет Херсон.
"Эта боеспособная группировка после выхода из-под Херсона частично будет передислоцирована на Запорожское направление, но часть их может продвинуться на север в Беларусь и создавать там угрозу. Поэтому мы должны быть осторожны в єтом отношении", - подчеркнул Буданов.
- 29 октября Кирилл Буданов заявил, что операция по освобождению Херсона может продолжаться до конца ноября .
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