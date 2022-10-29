Об этом Буданов рассказал в интервью The Drive .

По его словам, россияне мечтают отрезать линии поставки оружия на западе Украины, но пока у них для этого не хватает сил в Беларуси.

"Отрезать линии поставки с запада является стратегической целью и заветной мечтой РФ. Если говорить о российском военном присутствии в Беларуси, то сейчас оно не так велико. Там всего около 4300 российских военнослужащих. Эта группировка очень ограничена в системах тяжелого вооружения, около 80% группировки – это мобилизованные. Следовательно, на нынешнем этапе угрозы вторжения из Беларуси нет", - заверил Буданов.

Однако он предупредил, что ситуация может быстро измениться, когда Россия потеряет Херсон.

"Эта боеспособная группировка после выхода из-под Херсона частично будет передислоцирована на Запорожское направление, но часть их может продвинуться на север в Беларусь и создавать там угрозу. Поэтому мы должны быть осторожны в єтом отношении", - подчеркнул Буданов.

29 октября Кирилл Буданов заявил, что операция по освобождению Херсона может продолжаться до конца ноября .

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb