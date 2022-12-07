Об этом он сообщил в эфире телеканала "Еспресо"

"После последнего ракетного обстрела Украины россиянами ситуация с электроснабжением критическая, но контролируемая. Каждый день от власти мы видим сообщения о ремонтных работах. Что касается конкретных регионов, то больше всего пострадали Винницкая, Киевская и Одесская области", - рассказал Коваленко.

Гендиректор YASNO также прокомментировал ситуацию с электроснабжением в Киеве.

"В Киеве дефицит электроэнергии для потребителей составляет более 30%. Вся инфраструктура города заживлена и работает в обычном режиме. Поэтому 70% электроснабжения для города уже лучше, чем было несколько дней назад. Однако хочу отметить, что есть локальная проблема в районах левого берега города Киева. Там, еще после 7-го ракетного обстрела, продолжаются восстановительные работы на двух коммунальных объектах", - добавил он.

28 ноября министр обороны Алексей Резников обнародовал данные о количестве оставшихся в России ракет .

5 декабря Россия в очередной раз массированно обстреляла территорию Украины. Несколько ракет попали в объекты энергетической инфраструктуры.

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