После последнего ракетного обстрела Украины ситуация с электроснабжением сложная, но контролируемая, - гендиректор Yasno Коваленко
Генеральный директор YASNO Сергей Коваленко сообщил, что энергетические объекты в Киевской, Винницкой и Одесской области больше всего пострадали после последнего ракетного обстрела
Об этом он сообщил в эфире телеканала "Еспресо"
"После последнего ракетного обстрела Украины россиянами ситуация с электроснабжением критическая, но контролируемая. Каждый день от власти мы видим сообщения о ремонтных работах. Что касается конкретных регионов, то больше всего пострадали Винницкая, Киевская и Одесская области", - рассказал Коваленко.
Гендиректор YASNO также прокомментировал ситуацию с электроснабжением в Киеве.
"В Киеве дефицит электроэнергии для потребителей составляет более 30%. Вся инфраструктура города заживлена и работает в обычном режиме. Поэтому 70% электроснабжения для города уже лучше, чем было несколько дней назад. Однако хочу отметить, что есть локальная проблема в районах левого берега города Киева. Там, еще после 7-го ракетного обстрела, продолжаются восстановительные работы на двух коммунальных объектах", - добавил он.
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