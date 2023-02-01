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После поражения в Украине РФ должна вывести войска из Абхазии и Южной Осетии, - президент Грузии

1 февраля, 2023 среда
20:02
война с Россией

После поражения в Украине Россия обязана будет вернуть оккупированные территории не только Украине, но и Грузии и усвоить, где проходят ее границы

Об этом президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила в интервью Bloomberg.

Зурабишвили сообщила, что поскольку "Россия уже практически проиграла все битвы, если не полностью войну", будущее дипломатическое урегулирование полномасштабной войны России против Украины должно также включать вопросы вывода российских войск из Абхазии и Южной Осетии.

По ее словам, грузинский вопрос просто должен быть на столе переговоров, потому что "нельзя допустить даже мысли о том, что эта война закончится без отступления России со всех оккупированных территорий".

"Россия должна усвоить, где проходят ее границы", - отметила глава грузинского государства, имея в виду не только российско-украинскую, но и российско-грузинскую границу.

И если Запад не потребует полного вывода Россией оккупационных войск, то "совершит еще одну большую ошибку – такую же большую, как в 2008 и 2014 годах", - добавила она.

В августе 2008 года российские войска вошли в Грузию, оккупировав пятую часть грузинской территории, после чего Россия признала Абхазию и Южную Осетию независимыми государствами, которые не были признаны международным сообществом.

Тогдашний президент России Дмитрий Медведев заявлял, что российская армия проводит "операцию по принуждению к миру".

Президент Зурабишвили всегда жестко противостояла попыткам правительства Ираклия Гарибашвили наладить отношения с Москвой без предварительной договоренности относительно оккупированных грузинских территорий.

  • Напомним, недавно президент Грузии Саломе Зурабишвили выступила против возобновления прямого авиасообщения между Тбилиси и Москвой, которое хотели запустить в правительстве страны.

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Грузия
оккупированные территории
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