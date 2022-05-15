После поражения в Украине Путин может начать войну против Грузии, – военный эксперт Копчак
Эксперт Грузинского центра стратегического анализа Владимир Копчак считает, что после поражения в Украине Путин может начать военную интервенцию в Грузию
Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Россияне могут прибегнуть к дестабилизации ситуации в Грузии. Они это делают по разным каналам. Российская пропагандистка Симоньян хвалит Тбилиси за то, что они единственные в регионе ведут себя нормально по отношению к агрессии РФ против Украины. Это с одной стороны означает, что Россия не будет вторгаться в Грузию, а с другой стороны, это возмущает грузинское общество, которое в большинстве поддерживает Украину", - пояснил Копчак.
Копчак отметил, что многие политологи говорят о том, что Грузии повезло в том, что для россиян сейчас важнее дестабилизировать ситуацию в Молдове.
"Грузии повезло в том, что для россиян сейчас важнее расшатывать ситуацию в Молдове. Однако Грузии не повезло с тем, что перед Молдовой есть ВСУ, а перед грузинами нет. Грузины не хотят дразнить Москву и открывать второй фронт против России. Однако, я убежден, что второй фронт на Южном Кавказе может открыть только одна страна – Россия. И Грузия здесь под прямым ударом", – добавил Копчак.
Копчак также подчеркнул, что Москва может приступить к боевым действиям против Грузии, если Путин проиграет в Украине.
"Если смоделировать ситуацию, при которой Путин начнет военное вторжение в Грузию, то есть два варианта развития событий. Если Кремль не одержит какой-либо реальной победы в Украине, то Путин может начать войну против Грузии или будет разгромлен в Украине, но сохранит конструкцию режима и тогда для какой-то победы он может сделать что-нибудь с Тбилиси", - добавил Копчак.
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