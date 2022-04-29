После поражения в Украине Путин может аннексировать Беларусь, - основатель инициативы белорусских силовиков против Лукашенко BYPOL

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Мы прекрасно понимаем, что если Путин проиграет войну против Украины, то ему нужна будет хоть какая-то победа. Победа в Беларуси также поднимет его рейтинг. Аннексия Беларуси может быть абсолютно без крови. Большинство белорусских генералов и представителей спецслужб с удовольствием продадут родину и перейдут на сторону России. Лукашенко, конечно, хочет быть царем в Беларуси. Его точно не устраивает такая судьба, как и Януковича", - пояснил Азаров.



Азаров также подчеркнул, что в своем желании удержать власть в Беларуси Лукашенко готов продать независимость своей страны Путину.



"Лукашенко продает Путину независимость и ресурсы Беларуси. Однако, все равно он баллотируется и хочет надолго остаться президентом Беларуси. Его точно не устроит судьба Януковича. Поэтому мы прекрасно понимаем, каким способом можно свергнуть Лукашенко. Только с помощью силы. И мы прекрасно понимаем, что может пострадать гражданское население, но другого выхода нет", – добавил Азаров.