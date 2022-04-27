После поражения России в войне с Украиной, которая сейчас выглядит наиболее вероятным вариантом, степень милитаризации РФ будет значительно ниже, — координатор группы "Информационное сопротивление"

Об этом говорится в эфире Еспресо.



"Если цивилизованный мир сможет достичь смены власти в России на демократическую, то тогда вопрос демилитаризации и деколонизации станет возможным", – сказал Машовец.



Также Машовец отметил, что согласно действиям Путина его план неизменен – он хочет разгромить Украину: "Все, к чему Путин стремится, думает и так далее – это все конспирология и допуски, смотрите на действия, а не на его слова. Пока он не собирается отступать, что-то останавливать – он стремится к разгрому Украины".



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