После поражения России в войне с Украиной, которая сейчас выглядит наиболее вероятным вариантом, степень милитаризации РФ будет значительно ниже, — координатор группы "Информационное сопротивление"
Координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец отметил, что первое условие проведения демилитаризации РФ – смена власти
Об этом говорится в эфире Еспресо.
"Если цивилизованный мир сможет достичь смены власти в России на демократическую, то тогда вопрос демилитаризации и деколонизации станет возможным", – сказал Машовец.
Также Машовец отметил, что согласно действиям Путина его план неизменен – он хочет разгромить Украину: "Все, к чему Путин стремится, думает и так далее – это все конспирология и допуски, смотрите на действия, а не на его слова. Пока он не собирается отступать, что-то останавливать – он стремится к разгрому Украины".
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