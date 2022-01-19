После поражения от Свитолиной на Australian Open соперница оставила корт на коляске

Об этом сообщает Эспрессо.TV.

В Мельбурне при счете 6:3, 5:7, 5:1 в пользу Свитолиной игра была остановлена, Тан не смогла продолжить встречу из-за травмы.

Теннисистка из Франции хотела продлить матч, но не смогла даже сделать подачу. Тан забрали из корта на коляске.

В третьем круге Элина Свитолина встретится с двукратной победительницей Australian Open Викторией Азаренко из Беларуси.

Australian Open

Женщины

Второй раунд

17 января

Элина Свитолина (Украина) – Армани Тан (Франция) 6:3, 5:7, 5:1 (отказ)