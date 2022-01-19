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Главная Спорт После поражения от Свитолиной на Australian Open соперница оставила корт на коляске

После поражения от Свитолиной на Australian Open соперница оставила корт на коляске

19 января, 2022 среда
08:14
Спорт

Во втором круге Открытого чемпионата Австралии украинская теннисистка Элина Свитолина победила француженку Армони Тан, вынужденную покинуть корт на коляске

Об этом сообщает Эспрессо.TV.

В Мельбурне при счете 6:3, 5:7, 5:1 в пользу Свитолиной игра была остановлена, Тан не смогла продолжить встречу из-за травмы.

Теннисистка из Франции хотела продлить матч, но не смогла даже сделать подачу. Тан забрали из корта на коляске.

В третьем круге Элина Свитолина встретится с двукратной победительницей Australian Open Викторией Азаренко из Беларуси.

Australian Open

Женщины

Второй раунд

17 января

Элина Свитолина (Украина) – Армани Тан (Франция) 6:3, 5:7, 5:1 (отказ)

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