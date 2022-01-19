После поражения от Свитолиной на Australian Open соперница оставила корт на коляске
Во втором круге Открытого чемпионата Австралии украинская теннисистка Элина Свитолина победила француженку Армони Тан, вынужденную покинуть корт на коляске
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
В Мельбурне при счете 6:3, 5:7, 5:1 в пользу Свитолиной игра была остановлена, Тан не смогла продолжить встречу из-за травмы.
Теннисистка из Франции хотела продлить матч, но не смогла даже сделать подачу. Тан забрали из корта на коляске.
В третьем круге Элина Свитолина встретится с двукратной победительницей Australian Open Викторией Азаренко из Беларуси.
Australian Open
Женщины
Второй раунд
17 января
Элина Свитолина (Украина) – Армани Тан (Франция) 6:3, 5:7, 5:1 (отказ)
- Напомним, 17 января в первом круге Australian Open Элина Свитолина победила другую представительницу Франции Фиону Ферро.
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