После поражения от команды Миколенко взбешенный Роналду разбил телефон фаната
Португальский футболист "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду после поражения от "Эвертона" в чемпионате Англии разбил телефон болельщика
Видео инцидента опубликовал Sky Sports News в Twitter.
После игры в Ливерпуле, завершившейся поражением МЮ от "Эвертона" (0:1), один из фанов попытался сфотографироваться с Роналду на входе в подтрибунное помещение. Однако португалец выхватил телефон и разбил его об землю.
Позже футболист извинился за свое поведение и пригласил болельщика на один из матчей "Манчестер Юнайтед".
За "Эвертон" выступает украинский футболист Виталий Миколенко.
- 9 апреля Виталий Миколенко сыграл за "Эвертон" в победном матче против "Манчестер Юнайтед" в чемпионате Англии.
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