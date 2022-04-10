После поражения от команды Миколенко взбешенный Роналду разбил телефон фаната

Видео инцидента опубликовал Sky Sports News в Twitter.

После игры в Ливерпуле, завершившейся поражением МЮ от "Эвертона" (0:1), один из фанов попытался сфотографироваться с Роналду на входе в подтрибунное помещение. Однако португалец выхватил телефон и разбил его об землю.

Позже футболист извинился за свое поведение и пригласил болельщика на один из матчей "Манчестер Юнайтед".



За "Эвертон" выступает украинский футболист Виталий Миколенко.

9 апреля Виталий Миколенко сыграл за "Эвертон" в победном матче против "Манчестер Юнайтед" в чемпионате Англии.

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