После поражения Бабиша на выборах Земана забрала "скорая"

Карета скорой помощи в сопровождении машин президентского кортежа выехала из замка Ланы на окраине Праги, что является резиденцию Земана, почти сразу после полудня по местному времени, передает Еспресо.TV .



Незадолго до этого с чешским президентом в Ланах встретился премьер Бабиш, "который, пробыв у президента около 40 минут, оставил замок без выхода к прессе", информирует Радио Прага .



Немана госпитализировали в пражском Центральном военном госпитале, что подтвердила пресс-секретарь этого медицинского учреждения Итка Зинка.





Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb