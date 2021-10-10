После поражения Бабиша на выборах Земана забрала "скорая"
77-летнего президента Чехии Милоша Земана в воскресенье, 10 октября 2021 года, забрали в больницу. Перед этим у него на приеме побывал действующий премьер Андрей Бабиш, чья партия вчера проиграла парламентские выборы
Карета скорой помощи в сопровождении машин президентского кортежа выехала из замка Ланы на окраине Праги, что является резиденцию Земана, почти сразу после полудня по местному времени, передает Еспресо.TV .
Незадолго до этого с чешским президентом в Ланах встретился премьер Бабиш, "который, пробыв у президента около 40 минут, оставил замок без выхода к прессе", информирует Радио Прага .
Немана госпитализировали в пражском Центральном военном госпитале, что подтвердила пресс-секретарь этого медицинского учреждения Итка Зинка.
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