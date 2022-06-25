После попыток выйти на границы Луганской и Донецкой области, враг возьмет паузу, - Згурец

Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.



"Все российские резервные батальоны и дополнительные подразделения, которые формируются из тех же резервистов, контрактников и принудительно мобилизованных, сразу после формирования и короткого срока подготовки, иногда составлявшего до недели времени, перебрасывались главным образом в зону Донбасса и Северодонецка. Это значит, что сейчас мощных резервов для ведения боевых действий по другим направлениям у РФ просто нет", - отметил он.



Он также отметил, что после попыток РФ выйти на границы Донецкой и Луганской областей будет определенная пауза по поступлению личного состава для усиления своих истощенных подразделений.



"Думаю, что особых наступательных действий на текущем этапе Россия проводить не будет, кроме разве что применения артиллерии по всей линии столкновения, что собственно происходило и по сей день: начиная от Харькова и непосредственно до южной оси столкновения", - отметил Згурец.

В Северодонецке окружить украинских военных РФ не удалось. Накануне руководитель городской военной администрации Александр Стрюк доложил, что украинские военные должны были отойти на более подготовленные позиции, почти все вышли из Северодонецка, что не дало возможности рашистам окружить наших воинов.

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