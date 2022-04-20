После попыток оккупантов штурмовать Рубежное и Северодонецк в местную больницу доставлено около 130 раненых россиян, - Генштаб

Оперативную информацию Генштаб ВСУ распространил в Facebook.



На Полесском и Волынском направлениях противник активных действий не предпринимал. На территории Украины сохраняется угроза ракетно-бомбовых ударов авиацией с использованием территории, аэродромной сети и воздушного пространства Беларуси.



Определенные подразделения ВС Беларуси продолжают выполнять задачи по прикрытию украинско-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях. Производится инженерное оборудование позиций и наблюдательных постов.



На Северском направлении не выявлены признаки формирования противником ударной группировки для возобновления наступательных действий. На украинско-российской границе на указанном направлении врагом осуществляется усиленная охрана. Продолжаются мероприятия инженерного оборудования опорных пунктов в приграничных с Украиной районах.



На Слобожанском направлении враг организует перегруппировку и пополнение запасов. Продолжается частичная блокировка и обстрелы города.



На Изюмском направлении противник предпринял попытку наступления в направлении Сулиговки, Дибривного. Враг пытается проводить воздушную разведку направлений наступления с применением беспилотных летательных аппаратов "Орлан-10".



На Донецком и Таврическом направлениях российские оккупанты продолжают производить обстрелы передовых позиций наших войск. Захватчики ищут слабые места в обороне по всей линии столкновения. Продолжается ведение боевых действий в районах населенных пунктов Кременная, Торское и Зеленая Долина. Враг осуществляет перегруппировку с целью дальнейшего наступления в направлении населенного пункта Лиман.



"Противник пытается осуществлять наступление с целью продвижения вглубь населенного пункта Попасная. После попыток штурма российскими оккупантами в Рубежном и Северодонецке в местную больницу города Новоайдар доставлено около 130 раненых военнослужащих противника. Точное количество в настоящее время уточняется", - отметили в ВСУ.



На Донецком направлении враг вел штурмовые действия в районе Марьинки.



Основные усилия противник сосредотачивает на захвате города Мариуполя, продолжает штурмовые действия в районе завода "Азовсталь". Враг ведет боевые действия в районе населенных пунктов Великая Новоселка, Ровнополь и Сторожевое. Продолжает осуществлять логистическое обеспечение войск.



На Южнобужском направлении российский противник сосредотачивает основные усилия на удержании занимаемых рубежей, совершает обстрелы позиций наших войск. Ведутся боевые действия в районе населенного пункта Александровка.



В Генштабе говорят, что в дальнейшем российские оккупанты продолжат оказывать огневое влияние на позиции наших войск и ведение боевых действий с целью выхода на административные границы Херсонской области.



"Из Харьковской области в пункт постоянной дислокации (населенный пункт Солоти Белгородской области), из-за тяжелых потерь, оккупанты вывели батальонную тактическую группу 237-го танкового полка 3-й мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии Западного военного округа для возобновления боеспособности", - идется в отчете Генштаба.





19 апреля на Востоке и Юге ВСУ было поражено 9 воздушных целей российских оккупантов.

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