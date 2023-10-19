После понижения спроса в США Nokia сократит до 14 тыс. рабочих мест
Финская телекоммуникационная компания Nokia объявила в четверг об уменьшении 14 тысяч рабочих мест, чтобы сократить расходы
Об этом информирует Reuters .
Сообщается, что это произошло после того, как продажи оборудования 5G нового поколения упали на 20% в третьем квартале. Компания также сказала, что рынок не улучшится в ближайшем будущем.
Акции Nokia снизились на 5% в начале торговой сессии.
"Ситуация на рынке действительно сложная, и об этом свидетельствует тот факт, что на нашем важнейшем рынке, каков рынок Северной Америки, наши чистые продажи упали на 40% в третьем квартале", - сказал исполнительный директор Пекка Лундмарк.
Nokia намерена уменьшить расходы на 800 миллионов-1,2 миллиарда евро к 2026 году, когда истекает срок выполнения долгосрочного плана сравнительной операционной маржи на уровне 14% или больше.
Компания планирует снизить количество своих работников до 72-77 тысяч из 86 тысяч, что составляет примерно 16% уменьшения рабочих мест на высоком уровне.
Nokia рассчитывает на минимум 400 миллионов евро сбережений в 2024 году и еще 300 миллионов евро в 2025 году.
Лундмарк сказал, что для восстановления рынка отрасли нужно инвестировать в скорее среднеполосное оборудование, которое поможет справиться с ростом трафика данных: "Только 25% базовых станций 5G в мире вне Китая сейчас имеют среднюю полосу".
Nokia и ее конкурент Ericsson пытались решить некоторые проблемы, увеличив продажи в Индии, где рынок имеет низкую маржу. Это было вызвано уменьшением спроса в странах, таких как США.
- В феврале финская компания по производству сетевого оборудования Nokia Oyj впервые за 60 лет обновила логотип, чтобы люди больше не ассоциировали ее с изготовлением мобильных телефонов.
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