После понижения спроса в США Nokia сократит до 14 тыс. рабочих мест

Об этом информирует Reuters .

Сообщается, что это произошло после того, как продажи оборудования 5G нового поколения упали на 20% в третьем квартале. Компания также сказала, что рынок не улучшится в ближайшем будущем.

Акции Nokia снизились на 5% в начале торговой сессии.

"Ситуация на рынке действительно сложная, и об этом свидетельствует тот факт, что на нашем важнейшем рынке, каков рынок Северной Америки, наши чистые продажи упали на 40% в третьем квартале", - сказал исполнительный директор Пекка Лундмарк.

Nokia намерена уменьшить расходы на 800 миллионов-1,2 миллиарда евро к 2026 году, когда истекает срок выполнения долгосрочного плана сравнительной операционной маржи на уровне 14% или больше.

Компания планирует снизить количество своих работников до 72-77 тысяч из 86 тысяч, что составляет примерно 16% уменьшения рабочих мест на высоком уровне.

Nokia рассчитывает на минимум 400 миллионов евро сбережений в 2024 году и еще 300 миллионов евро в 2025 году.

Лундмарк сказал, что для восстановления рынка отрасли нужно инвестировать в скорее среднеполосное оборудование, которое поможет справиться с ростом трафика данных: "Только 25% базовых станций 5G в мире вне Китая сейчас имеют среднюю полосу".

Nokia и ее конкурент Ericsson пытались решить некоторые проблемы, увеличив продажи в Индии, где рынок имеет низкую маржу. Это было вызвано уменьшением спроса в странах, таких как США.