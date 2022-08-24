Политик поделился деталями в программе "Вердикт с Сергеем Руденко" на телеканале "Еспресо".

"С конца 1990-х гг., а для меня с 2005 г., со времени победы Оранжевой революции, стало очевидным, что кремль не уймется. Все победы, которые одерживала Украина на своем пути, все больше раздражали кремль. Ведь Россия рассматривала, рассматривает и всегда будет рассматривать Украину как обычный ресурс, начиная от людей и заканчивая черноземами", - отметил Бессмертный.

Дипломат добавил, что кремль делает ставку на уничтожение украинцев, если они не подвержены влиянию России.

"Если граждане Украины своими убеждениями не ко двору империи, это означает, что кремль делал ставку на уничтожение украинцев. И все больше добирался до недр, зерна, водных ресурсов и т.д.", - заметил Роман Бессмертный.

23 августа в интервью Еспресо нардеп Николай Княжицкий рассказал, что Путин мечтал о восстановлении Советского Союза , но не учел свободу народа Украины.

В тот же день во время Крымской платформы премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассказал, что президент России Путин стремится захватить всю территорию Украины , как сделал это с Крымом, а генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил мнение, что Путин ошибся, когда считал, что сможет сломать украинский народ и вооруженные силы Украины.

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