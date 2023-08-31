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После Польши вспышка легионеллеза зафиксирована в Испании и Германии: один человек умер

31 августа, 2023 четверг
00:56
Медицина

Первый летальный случай легионеллеза зафиксирован в испанском городе Касерес. Служба здравоохранения Испании подтвердила заражение болезнью, ранее обнаруженной в Польше, неподалеку от границы с Украиной

Об этом пишет Polsatnews .

По состоянию на 30 августа жертвой болезни стал 85-летний житель Касереса, он скончался. Еще шесть пожилых людей в возрасте от 65 до 85 лет были госпитализированы. Двое из них в тяжелом состоянии находятся в реанимации.

Согласно официальным данным, бактерию Legionella pneumophila обнаружили в восьми общественных местах Касереса еще до начала вспышки. Ранее случай легионеллеза в Испании был зафиксирован летом 2022 года, когда в результате заболевания скончались пять человек.

Случаи легионеллеза зафиксированы также в Германии. За последнюю неделю к врачам обратились многие, у 99 человек диагноз подтвердили. Институт Роберта Коха заявил, что хотя и легионеллез распространяется, явной вспышки в стране нет. Причиной называют метеорологические условия.

Легионеллез – это острое инфекционное заболевание, поражающее дыхательную систему. Главные симптомы – мышечная и головная боль, лихорадка и подозрение на пневмонию. Инфицирование происходит из-за вдыхания водяных брызг, содержащих патогенную бактерию Legionella pneumophila.

  • Напомним, первые данные по распространению болезни появились 26 августа. Агентство внутренней безопасности Польши предполагало , что зафиксированная вспышка опасного легочного заболевания может быть актом саботажа РФ, учитывая роль города как узла для поставок НАТО в Украину. По состоянию на 26 августа от болезни скончались 7 человек.
  • 28 августа стало известно, что число погибших в результате вспышки легионеллеза в Жешуве возросло до 11. Всего в провинции инфицирование бактерией подтверждено у 144 жителей. По состоянию на 30 августа в Польше из-за вспышки легионеллеза умерли 16 человек, 155 инфицированы

Польша
Германия
Испания
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