После Польши вспышка легионеллеза зафиксирована в Испании и Германии: один человек умер
Первый летальный случай легионеллеза зафиксирован в испанском городе Касерес. Служба здравоохранения Испании подтвердила заражение болезнью, ранее обнаруженной в Польше, неподалеку от границы с Украиной
Об этом пишет Polsatnews .
По состоянию на 30 августа жертвой болезни стал 85-летний житель Касереса, он скончался. Еще шесть пожилых людей в возрасте от 65 до 85 лет были госпитализированы. Двое из них в тяжелом состоянии находятся в реанимации.
Согласно официальным данным, бактерию Legionella pneumophila обнаружили в восьми общественных местах Касереса еще до начала вспышки. Ранее случай легионеллеза в Испании был зафиксирован летом 2022 года, когда в результате заболевания скончались пять человек.
Случаи легионеллеза зафиксированы также в Германии. За последнюю неделю к врачам обратились многие, у 99 человек диагноз подтвердили. Институт Роберта Коха заявил, что хотя и легионеллез распространяется, явной вспышки в стране нет. Причиной называют метеорологические условия.
Легионеллез – это острое инфекционное заболевание, поражающее дыхательную систему. Главные симптомы – мышечная и головная боль, лихорадка и подозрение на пневмонию. Инфицирование происходит из-за вдыхания водяных брызг, содержащих патогенную бактерию Legionella pneumophila.
- Напомним, первые данные по распространению болезни появились 26 августа. Агентство внутренней безопасности Польши предполагало , что зафиксированная вспышка опасного легочного заболевания может быть актом саботажа РФ, учитывая роль города как узла для поставок НАТО в Украину. По состоянию на 26 августа от болезни скончались 7 человек.
- 28 августа стало известно, что число погибших в результате вспышки легионеллеза в Жешуве возросло до 11. Всего в провинции инфицирование бактерией подтверждено у 144 жителей. По состоянию на 30 августа в Польше из-за вспышки легионеллеза умерли 16 человек, 155 инфицированы
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.4 Покупка 37.4Продажа 38.16
- EUR Покупка 40.64Продажа 41.73
- Актуальное
- Важное