После полной синхронизации электросетей Украины и ЕС цена за электричество может снизиться, – министр энергетики
Синхронизация Объединенной энергосистемы Украины с европейской ENTSO-E будет оказывать незначительное влияние на цены на отечественном рынке электрической энергии
Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко, передает Еспресо.TV.
"Когда синхронизируются рынки и будет осуществляться коммерческий обмен электроэнергией, то цены на нее могут несколько снизиться. Этому будет способствовать более экономичная работа генерирующего оборудования, снижение количества ограничений для возобновляемой энергетики, за которое все равно нужно платить, а также уменьшение объемов так называемых горячих резервов мощности", – сказал Герман Галущенко
- Напомним, Энергобезвиз гарантирует поставки электроэнергии потребителям и ВСУ, - Укрэнерго
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