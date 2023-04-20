После полномасштабного вторжения в Украину около 800 тыс. школьников поменяли форму обучения
С 24 февраля 2022 года около 772 909 школьников поменяли с дневной на дистанционную форму получения образования. В то же время на домашнее обучение перешли 64 409 учеников
Об этом пишут в исследовании Государственной службы качества образования .
"В результате полномасштабной войны России против Украины около 800 тыс. школьников поменяли форму получения образования с дневного на дистанционную - с 17 669 учеников/учениц в 2021 году до 772 909 в 2022, и семейную - с 4 695 до 64 40 , – пишет в выводах.
Сообщается, что больше всего изменения касались востока и юга Украины, около 40% и 30% школьников были вынуждены выехать за границу или в безопасные регионы.
Согласно результатам 15% учебных заведений работали очно, 33% – дистанционно, а 51% – в смешанном формате. На востоке и юге Украины наиболее распространенной формой обучения было дистанционное.
32% детей из малообеспеченных семей в городах и 46% в селах не имеют возможности получить образование.
"По оценкам учителей, около 30% учащихся/учениц не имеют постоянного доступа к образовательному процессу в условиях войны, среди регионов - больше всего на юге - 40%. С учетом типа населенного пункта, больше учащихся/учениц имеют доступ к обучению в городах , чем в селах", - говорится в исследовании.
Более 92% школ предоставляли возможность осуществлять образовательный процесс в синхронном и/или асинхронном режимах, и учащиеся имели возможность присоединяться к нему.
Исследование также показало, что наибольшие перемещения учащихся прошли на востоке и юге Украины. С востока в другие регионы Украины переехали 27% учащихся начальной школы и 23% базовой и старшей, 16% и 14% школьников уехали за границу. С юга в другие регионы Украины выехали 16% учащихся начальной школы и 14% базовой и старшей, за границу 17% и 14% соответственно.
Отмечается, что исследование охватило выборку из 150 школ из всех областей Украины. В исследовании приняли участие 150 директоров школ, 6532 учителя, 10 899 родителей учащихся начальной и 4324 средней и старшей школы.
- По состоянию на декабрь 2022 года в Украину вернулись из-за границы более 100 тысяч школьников, однако там еще остается около 516 тысяч. Также 95 тысяч детей находятся на временно оккупированных территориях.
- Школы и детские сады в Эстонии в целом хорошо справляются с дополнительной нагрузкой, обусловленной прибытием украинских беженцев, но нехватка учителей и опорных специалистов ограничивает возможности обучения для украинских детей.
- Министр образования и науки Украины Оксен Лесной обратил внимание на стрессовые условия, в которых вынуждены учиться дети. Чиновник призвал обсудить вопрос о количестве предметов, которое учащиеся изучают сегодня в украинских школах.
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