Об этом сообщает Опендатабот.

Так, по данным от Госпогранслужбы, в течение 6 месяцев 2023 года из Украины выехало 8,2 млн. граждан, а въехало - 7,97. Разница в 230 тыс. человек почти в 11 раз меньше показателя первого полугодия 2022 года. В прошлом году территорию страны покинуло на 2,62 млн человек больше, чем въехало.

В то же время во втором полугодии 2022 года люди активнее возвращались на Родину - тогда прибыло на 149 тыс. граждан больше, чем уехало.

С начала полномасштабной войны разница между выехавшими и въехавшими в Украину составила 2,7 млн человек. Большая часть из них - 2,4 млн - граждане Украины, остальные - иностранцы. В марте и апреле этого года количество украинцев, вернувшихся на Родину, превышало количество выезжавших. Однако уже с мая 2023 г. ситуация изменилась в противоположную сторону.

Кроме этого, за первые полгода 2023-го доля граждан, покинувших Украину и не вернувшихся, составила 3%. Для сравнения, в течение первого полугодия 2022-го эта доля равнялась 27,5%, а в течение всего прошлого года – 13,6%.

Интересно, что иностранцы даже во время Великой войны больше въезжают, чем покидают Украину. Так, за шесть месяцев этого года наоборот въехало больше, чем уехало – на 12,2 тыс. человек. По данным Опендатабота, такая тенденция наблюдается ежемесячно с февраля 2023 года.

Там также добавили, что всего за полтора года, с января 2022 по июнь 2023 года, государственные границы Украины пересекли 50 млн раз. Из них покинули Украину 26,36 млн человек, а въехали – 23,66 млн.