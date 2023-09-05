После подрыва в Новой Каховке враг закрыл "предвыборный штаб"

Об этом информирует Центр национального сопротивления.

"Удачные действия украинского подполья в Новой Каховке не остались незамеченными оккупантами, которые теперь боятся работать в городе. После удачного подрыва штаба "Единой России" представителями партизанского движения "Атеш", в Новой Каховке не работают офисы партийных ячеек и штабы партий на псевдовыборах" , – говорится в материале.

Сообщается, что местные жители не участвуют в так называемом избирательном процессе и в штабах работают только приезжие россияне. Задачей штабов является создание видимости партийной деятельности и организация пропаганды.

Коллаборанты не хотят рисковать жизнью и боятся. Поэтому некоторые из них бежали в Геническ и Скадовск, а сами офисы закрылись и не функционируют офлайн.

"Такая ситуация демонстрирует, что враг не контролирует захваченные земли. Даже после полутора лет оккупации россияне боятся населения и никакие репрессии это исправляют, ведь для местных они остаются захватчиками", - объясняют в ЦНС.

Напомним, 29 августа украинские партизаны во временно оккупированной Новой Каховке уничтожили предвыборный региональный штаб "Единой России".

Что известно о псевдовыборах на ВОТ

31 августа российские захватчики начали проводить так называемые выборы в псевдоместные советы и "законодательные органы" на временно оккупированных территориях Украины.

29 августа украинские партизаны во временно оккупированной Новой Каховке уничтожили предвыборный региональный штаб "Единой России".

Также Служба безопасности Украины попала дронами по коллаборантам, которые собрались проводить на временно оккупированной части Запорожской области псевдовыборы. Есть раненые.

Кроме этого, Служба безопасности идентифицировала более 3,5 тыс. коллаборантов и их российских кураторов, участвующих в организации незаконного голосования на временно захваченных территориях Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей.

Представитель Европейской комиссии Петер Стано обнародовал заявление с осуждением проведения Россией "выборов" на оккупированных территориях Украины.

С помощью БПЛА Силы обороны распространили над временно оккупированными территориями листовки с призывом игнорировать псевдовыборы кафиров, которые 8 сентября должны официально начаться в участках.

4 сентября Центр нацпротива заявил, что враг на временно оккупированных территориях не смог найти среди местных достаточного количества "общественных наблюдателей" на так называемые выборы, поэтому пригласил из РФ.

Между тем уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что среди кандидатов в представительских псевдоорганы на временно оккупированных территориях есть российские военные, принимавшие участие во вторжении в Украину, где убивали и пытали людей.

Британская разведка спрогнозировала результаты "выборов" на ВОТ Украины: больше всего голосов, вероятно, наберет партия "Единая Россия".