Об этом сообщает Министерство культуры и информационной политики Украины.

Отмечается, что из-за подрыва Каховской ГЭС сотни объектов культурного наследия были повреждены, затоплены или уничтожены умышленно.

В Минкульте отметили, что при создании Каховского водохранилища под его водами оказались археологические объекты разных периодов. Резкое падение уровня воды после подрыва дамбы и размывания берегов и затопления территорий ниже по течению Днепра повлекло за собой критическую ситуацию с охраной археологического наследия в регионе.

"На территории Запорожской, Херсонской, Николаевской, Днепропетровской, а также Одесской области активизировались копатели-грабители, которые выбирают ценные предметы с помощью металлодетекторов", - говорится в сообщении.

Министерство обратилось к руководителям ОВА пострадавших областей, а также в МВД и правоохранительные органы для эффективного противодействия ограблению археологических объектов. Кроме того, ученые-археологи, музейщики, памятнико- и правоохранители объединят усилия по мониторингу, фиксации повреждений и других неотложных работ.

Соответствующую дорожную карту специалисты Минкульта обсудили с Институтом археологии НАН Украины и другими партнерами, а также с Национальным заповедником "Хортица".

"Работы по мониторингу и фиксации состояния объектов продолжаются с первых дней изменения уровня воды в Каховском водохранилище, в частности, в Запорожье", - добавили в Минкульте.

Подрыв Каховской ГЭС: затопленные культурные объекты

6 июня российские оккупационные войска совершили подрыв Каховской ГЭС, она полностью разрушена. В результате трагедии подтопило населенные пункты Херсонской области и сам областной центр, также села и города Николаевской области. Подробное течение событий - здесь. Также больше новостей о ситуации, связанной с подрывом ГЭС, можно найти здесь.

В результате подрыва ГЭС нанесен ущерб культурным объектам в ряде населенных пунктах, в частности в Олешках и Новой Каховке. Речь идет и о монументальном искусстве, и о конкретных музеях, библиотеках, клубах. Министр культуры Александр Ткаченко рассказал, что пока нет полной информации о культурном ущербе, который нанесла Россия вторгнувшись в Украину. Однако, по его словам, на сегодняшний день это более 1400 поврежденных или разрушенных объектов культурной инфраструктуры на сумму миллиарды долларов.

Кроме того, известно, что дом-музей Полины Райко в Херсонской области оказался под водой.

По состоянию на 13 июня подтопленными в Херсонской области оставались 3600 домов. Вода продолжала идти на спад.