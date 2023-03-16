Об этом информирует Центр национального сопротивления .

"Оккупанты усилили проверки на блокпостах в Мелитополе и провели ряд обысков после того, как был взорван один из коллаборантов", - пишет ведомство.

Рашисты используют подрыв своего пособника как повод для репрессий местных жителей, так как не нашли исполнителей.

Напомним, 14 марта в центре временно оккупированного Мелитополя раздался взрыв. Вспыхнул автомобиль Ивана Ткача. Коллаборант, владевший одной из крупнейших в городе транспортных компаний, имел связи с российскими войсками и занял должность директора "Городского транспорта" военно-гражданской администрации Запорожской области.

Сообщалось, что Ткачу оторвало ногу и тот скончался в больнице.

Оккупационные власти заявили, что якобы это "очередной теракт режима Зеленского, направленный на дестабилизацию ситуации в регионе и срыв восстановления мирной жизни в Запорожской области".