После подрыва коллаборанта во временно оккупированном Мелитополе усилили проверки жителей, - ЦНС
Во временно оккупированном городе Мелитополь российские войска ужесточили проверки местных жителей после подрыва коллаборанта 14 марта
Об этом информирует Центр национального сопротивления .
"Оккупанты усилили проверки на блокпостах в Мелитополе и провели ряд обысков после того, как был взорван один из коллаборантов", - пишет ведомство.
Рашисты используют подрыв своего пособника как повод для репрессий местных жителей, так как не нашли исполнителей.
Напомним, 14 марта в центре временно оккупированного Мелитополя раздался взрыв. Вспыхнул автомобиль Ивана Ткача. Коллаборант, владевший одной из крупнейших в городе транспортных компаний, имел связи с российскими войсками и занял должность директора "Городского транспорта" военно-гражданской администрации Запорожской области.
Сообщалось, что Ткачу оторвало ногу и тот скончался в больнице.
Оккупационные власти заявили, что якобы это "очередной теракт режима Зеленского, направленный на дестабилизацию ситуации в регионе и срыв восстановления мирной жизни в Запорожской области".
- В воскресенье, 5 марта, во временно оккупированном Мелитополе прогремели одновременно два взрыва.
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