После подрыва Каховской ГЭС Зеленский провел срочное заседание СНБО: среди основных вопросов – эвакуация людей
Президент Украины Владимир Зеленский 6 июня провел срочное заседание СНБО, участники которого рассмотрели вопросы, касающиеся катастрофы на Каховской ГЭС
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
"Провел срочное заседание СНБО... Поручено провести эвакуацию из районов риска и обеспечить питьевой водой все города и села, которые снабжались водой из Каховского водохранилища", - написал он.
По его словам, для спасения людей задействованы все службы, военные, правительство и ОП.
"На заседании СНБО согласован комплекс международных мер и мер безопасности, чтобы привлечь Россию к ответственности за этот теракт. К жесткой ответственности", - подчеркнул Зеленский.
Читайте также: Подрыв Каховской ГЭС: актуальная ситуация, последствия, реакция Украины и мира. Текстовый онлайн
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.83
Покупка 36.83Продажа 37.41
-
EUR
Покупка 39.64Продажа 40.48
- Актуальное
- Важное