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После подрыва Каховской ГЭС Зеленский провел срочное заседание СНБО: среди основных вопросов – эвакуация людей

6 июня, 2023 вторник
11:42
Украина

Президент Украины Владимир Зеленский 6 июня провел срочное заседание СНБО, участники которого рассмотрели вопросы, касающиеся катастрофы на Каховской ГЭС

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Провел срочное заседание СНБО... Поручено провести эвакуацию из районов риска и обеспечить питьевой водой все города и села, которые снабжались водой из Каховского водохранилища", - написал он.

По его словам, для спасения людей задействованы все службы, военные, правительство и ОП.

"На заседании СНБО согласован комплекс международных мер и мер безопасности, чтобы привлечь Россию к ответственности за этот теракт. К жесткой ответственности", - подчеркнул Зеленский.

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Владимир Зеленский
Каховская ГЭС
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