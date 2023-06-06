Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Провел срочное заседание СНБО... Поручено провести эвакуацию из районов риска и обеспечить питьевой водой все города и села, которые снабжались водой из Каховского водохранилища", - написал он.

По его словам, для спасения людей задействованы все службы, военные, правительство и ОП.

"На заседании СНБО согласован комплекс международных мер и мер безопасности, чтобы привлечь Россию к ответственности за этот теракт. К жесткой ответственности", - подчеркнул Зеленский.

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