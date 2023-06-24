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После подрыва Чонгарского моста возможности оккупантов для отступления уменьшились, - заместитель представителя президента Украины в АР Крым Чистиков

24 июня, 2023 суббота
11:35
Война с Россией

Заместитель представителя президента Украины в АР Крым Денис Чистиков отметил, что движение военной техники оккупантов через Чонгарский мост в настоящее время значительно ограничено

Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"До 70% военной техники оккупантов поставлялось именно через Чонгарский мост на оккупированную территорию Херсонщины и Запорожья. В настоящее время это движение значительно ограничено. Россияне рядом установили понтоны, но их уязвимость значительна, а пропускная способность незначительна", - отметил Чистиков.

По словам заместителя представителя президента Украины в АР Крым, после подрыва Чонгарского моста возможности оккупантов для отступления уменьшились.

"Актуальным вопросом для российских военных сейчас есть возможность отступления. Они отдают себе отчет, что эта возможность значительно ограничилась. Пути отступления возможны только через Перекоп и город Армянск", - пояснил Чистиков.

  • В ночь на 22 июня российские оккупанты заявили о взрыве на Чонгарском мосту вблизи временно оккупированного Крыма. Россияне обвиняют в этом Украину
  • Российские захватчики построили понтонную переправу сразу после удара по Чонгарскому мосту, соединяющему временно оккупированный Крым с Украиной.









 

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