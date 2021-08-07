После победы в Токио сержантка ВСУ Магучих обнялась с доверенным лицом Путина. Фотофакт
В воскресенье, 7 августа 2021 года, младшая сержанта Вооруженных Сил Украины Ярослава Магучих на радостях обнималась с капитаном вооруженных сил страны-агрессора РФ Марией Ласицкене
На соответствующий кадр с Олиймпийские фотохроники обратил внимание общественный деятель Сергей Стерненко, передает Еспресо.TV.
"Коллеги Марии убивают коллег Ярославы, но ее, похоже, это не беспокоит. Так же как не беспокоит тот факт, что Ласицкене - доверенное лицо Путина", - заявил Стерненко у себя в телеграмме.
"Просто спорт вне человечности", - добавил он.
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