После победы в Токио сержантка ВСУ Магучих обнялась с доверенным лицом Путина. Фотофакт

На соответствующий кадр с Олиймпийские фотохроники обратил внимание общественный деятель Сергей Стерненко, передает Еспресо.TV.



"Коллеги Марии убивают коллег Ярославы, но ее, похоже, это не беспокоит. Так же как не беспокоит тот факт, что Ласицкене - доверенное лицо Путина", - заявил Стерненко у себя в телеграмме.



"Просто спорт вне человечности", - добавил он.







