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Главная Общество После победы в Токио сержантка ВСУ Магучих обнялась с доверенным лицом Путина. Фотофакт

После победы в Токио сержантка ВСУ Магучих обнялась с доверенным лицом Путина. Фотофакт

7 августа, 2021 суббота
22:11
Общество

В воскресенье, 7 августа 2021 года, младшая сержанта Вооруженных Сил Украины Ярослава Магучих на радостях обнималась с капитаном вооруженных сил страны-агрессора РФ Марией Ласицкене

На соответствующий кадр с Олиймпийские фотохроники обратил внимание общественный деятель Сергей Стерненко, передает Еспресо.TV.

"Коллеги Марии убивают коллег Ярославы, но ее, похоже, это не беспокоит. Так же как не беспокоит тот факт, что Ласицкене - доверенное лицо Путина", - заявил Стерненко у себя в телеграмме.

"Просто спорт вне человечности", - добавил он.



Токио-2020
Сергей Стерненко
Ярослава Магучих
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