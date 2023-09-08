После победы Украины Запад должен устранить "серые" зоны безопасности, ставшие соблазном для нападения РФ, - Волкер

Об этом заявил экспосол США при НАТО, бывший спецпредставитель по делам Украины Курт Волкер в ходе общения со СМИ, передает Еспресо.

"Задачей НАТО является безопасность и оборона ее членов, а также сдерживание нападений на членов. Я не верю, что НАТО сможет выполнять эту работу без Украины, потому что мы видим, что если Путин победит Украину, он пойдет дальше и нападет где-нибудь еще, и тогда у нас будет вечная война в Европе. Нам нужно, чтобы Украина победила в защите от России, а потом нам нужно устранить эти "серые" зоны, доказавшие, что могут быть соблазном (для нападения, - ред.)", - сказал он.

Дипломат добавил, что "серые" зоны являются зеленым светом, и "мы должны сделать их красными линиями".

"Сказать: нет, все эти территории теперь под единственным зонтиком, и вы атакуете их на свой страх и риск. Это то, что нам нужно донести, я не думаю, что есть какой-то способ для НАТО восстановить безопасность и мир в Европе без этого". Мы еще этого не добились", - отметил Волкер.

Он подчеркнул, что люди из НАТО обеспокоены двумя вещами.

"Они обеспокоены тем, что страна получит статью 5 (обязательства относительно коллективной обороны), пока идет война. Это не значит, что все мы сейчас находимся в состоянии войны с Россией, и это, в свою очередь, угрожает эскалацией, аж использования ядерного оружия. Другое дело, которое беспокоит НАТО, это то, как вы справитесь с ситуацией, когда вступает страна, которая не контролирует всю свою собственную территорию, которая будет гарантировать безопасность по статье 5, но не контролирует границы. Если вернут ее военные, вовлекает ли это нас в войну, которую мы не выбирали, вот в чем страны НАТО сейчас колеблются, и без всякой эволюции в мышлении, не может быть ответа на вопрос когда Украина вступит. , что это стимул для России продолжать войну, потому что тогда вы никогда не войдете в НАТО, а мы не хотим создавать такой стимул.Мой совет - почитать Североатлантический договор.Статья 5 является ключевой статьей коллективной обороны, и все, что в ней сказано в том, что в случае нападения на одного члена НАТО все союзники будут отвечать определенным образом, а затем мы все собираемся в НАТО обсуждать, каким будет этот ответ", - считает дипломат.

По его мнению, Запад не должен зацикливаться на том, что сухопутные войска стран НАТО будут воевать на передовой против россиян в Украине.

"Почитайте статью 5, а затем садитесь с украинцами на Совете Украина-НАТО и поговорите о том, что мы делаем вместе согласно статье 5. И есть вещи, которые мы уже делаем, как оснащение, обучение и поставка и т.д. Есть вещи , которые мы могли бы делать, но не делаем, например, больше помогать с противовоздушной обороной, в открытии морских путей и их защите, чтобы была свобода судоходства, мы могли бы сделать все это без датских солдат на линии фронта. формальностью. И мы могли бы сделать это как только захотим. Поэтому стоит переосмыслить значение статьи 5 и прекратить поспешные выводы, что это Третья мировая война", - подытожил Волкер.