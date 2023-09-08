Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией После победы Украины Запад должен устранить "серые" зоны безопасности, ставшие соблазном для нападения РФ, - Волкер
Эксклюзив

После победы Украины Запад должен устранить "серые" зоны безопасности, ставшие соблазном для нападения РФ, - Волкер

8 сентября, 2023 пятница
00:56
Война с Россией Курт Волкер

Нужно, чтобы Украина победила в защите от России, а затем Западу нужно устранить "серые" зоны, доказавшие, что могут быть соблазном для нападения

Об этом заявил экспосол США при НАТО, бывший спецпредставитель по делам Украины Курт Волкер в ходе общения со СМИ, передает Еспресо.

"Задачей НАТО является безопасность и оборона ее членов, а также сдерживание нападений на членов. Я не верю, что НАТО сможет выполнять эту работу без Украины, потому что мы видим, что если Путин победит Украину, он пойдет дальше и нападет где-нибудь еще, и тогда у нас будет вечная война в Европе. Нам нужно, чтобы Украина победила в защите от России, а потом нам нужно устранить эти "серые" зоны, доказавшие, что могут быть соблазном (для нападения, - ред.)", - сказал он.

Дипломат добавил, что "серые" зоны являются зеленым светом, и "мы должны сделать их красными линиями".

"Сказать: нет, все эти территории теперь под единственным зонтиком, и вы атакуете их на свой страх и риск. Это то, что нам нужно донести, я не думаю, что есть какой-то способ для НАТО восстановить безопасность и мир в Европе без этого". Мы еще этого не добились", - отметил Волкер.

Он подчеркнул, что люди из НАТО обеспокоены двумя вещами.

"Они обеспокоены тем, что страна получит статью 5 (обязательства относительно коллективной обороны), пока идет война. Это не значит, что все мы сейчас находимся в состоянии войны с Россией, и это, в свою очередь, угрожает эскалацией, аж использования ядерного оружия. Другое дело, которое беспокоит НАТО, это то, как вы справитесь с ситуацией, когда вступает страна, которая не контролирует всю свою собственную территорию, которая будет гарантировать безопасность по статье 5, но не контролирует границы. Если вернут ее военные, вовлекает ли это нас в войну, которую мы не выбирали, вот в чем страны НАТО сейчас колеблются, и без всякой эволюции в мышлении, не может быть ответа на вопрос когда Украина вступит. , что это стимул для России продолжать войну, потому что тогда вы никогда не войдете в НАТО, а мы не хотим создавать такой стимул.Мой совет - почитать Североатлантический договор.Статья 5 является ключевой статьей коллективной обороны, и все, что в ней сказано в том, что в случае нападения на одного члена НАТО все союзники будут отвечать определенным образом, а затем мы все собираемся в НАТО обсуждать, каким будет этот ответ", - считает дипломат.

По его мнению, Запад не должен зацикливаться на том, что сухопутные войска стран НАТО будут воевать на передовой против россиян в Украине.

"Почитайте статью 5, а затем садитесь с украинцами на Совете Украина-НАТО и поговорите о том, что мы делаем вместе согласно статье 5. И есть вещи, которые мы уже делаем, как оснащение, обучение и поставка и т.д. Есть вещи , которые мы могли бы делать, но не делаем, например, больше помогать с противовоздушной обороной, в открытии морских путей и их защите, чтобы была свобода судоходства, мы могли бы сделать все это без датских солдат на линии фронта. формальностью. И мы могли бы сделать это как только захотим. Поэтому стоит переосмыслить значение статьи 5 и прекратить поспешные выводы, что это Третья мировая война", - подытожил Волкер.

Украина
Курт Волкер
НАТО
Военные новости
Вступление в НАТО
Читайте также:
6 сентября, 2023 среда
"Отдельная боль - это то, что вы сомневаетесь, с кем Папа": Франциск встретился с епископами синода УГКЦ
Рустем Умєров
6 сентября, 2023 среда
Минобороны планирует аудит, цифровизацию ВЛК и введение военного е-билета, - Умеров
обстріл, ППО
7 сентября, 2023 четверг
РФ ночью атаковала портовую инфраструктуру Одесчины: ранены 2 человека
Киев
+15°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.41
    Покупка 37.41
    Продажа 38.13
  • EUR
    Покупка 40.2
    Продажа 41.19
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, пятница
8 сентября
01:39
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 7 сентября
01:19
"Был маленьким мешком дерьма": Фьюри заявил, что Усик проиграл Дюбуа
00:43
Армения
Армянская полиция задержала двух пророссийских пропагандистов
00:24
Пентагон
Пентагон заявил об определенном прогрессе контрнаступления ВСУ
00:22
Франция победила Ирландию и фактически обеспечила себе место на Евро-2024
2023, четверг
7 сентября
23:59
Залужный провел телефонный разговор с французским коллегой генералом Бюркаром
23:50
Атака "шахедами": враг запустил несколько групп беспилотников по Украине
23:30
"Катюша" в разрушенном оккупантами Драмтеатра Мариуполя: террорист Пушилин показал видео, где поет якобы звезда из Китая
23:09
Атака беспилотников на Брянск: горел "промышленный объект"
22:43
Суверенитет, беженцы и паломники: Зеленский провел телефонный разговор с премьером Израиля Нетаньяху
22:15
Усиление ПВО, броневики и снаряды: США объявили еще два пакета военной помощи
21:44
Жена премьера Армении передала Украине первую с начала войны помощь
21:36
Эксклюзив
Павел Климкин
НАТО не хочет давать пас Путину: Климкин о падении "шахеда" в Румынии
21:22
Эксклюзив
Курт Волкер
"Не обязательный ядерный ответ": Уолкер о реакции Запада на возможное использование РФ ядерного оружия
21:20
В Румынии рассматривают эвакуацию из села возле порта в Одесской области из-за атак РФ
21:18
Минздрав и правоохранители проверят решения ВВК об ограниченной пригодности военных
20:52
Вышел трейлер нового анимационного фильма Хаяо Миядзаки "Как ты живешь?"
20:50
Президент Грузии Зурабишвили прокомментировала намерения отправить ее в отставку
20:28
Аналитика
Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт
Приближается окружение Бахмута, или "жест доброй воли" россиян из города. Колонка Сергея Згурца
20:27
British American Tobacco
Табачный гигант British American Tobacco продает бизнес в России и Беларуси
20:18
Эксклюзив
Армения
Глава Европейской партии Армении: страна завершает свои отношения с российской империей
20:05
OPINION
Папские шутки
20:04
ФСБ
В Олешках взорвали авто с российскими военными и работниками ФСБ: один погиб, 4 ранены, — ЛІГА.net
20:00
Обзор
Крылатые ракеты Х-101: как с ними борется ВСУ, их характеристики, цена, применение
19:43
НБУ признал неплатежеспособным еще один банк
19:27
Паспорт гражданина Украины
Среди украинских беженцев стало больше взрослых мужчин, - исследование
19:15
Из-за угрозы РФ в Черном море: Болгария вооружит береговую охрану ракетами
18:49
Обновлено
В ГПСУ опровергли информацию о запрете выезда за границу для стоящих на военном учете женщин
18:30
Маск выключил Starlink возле Крыма, чтобы помешать атаке ВСУ, потому что боялся ответного ядерного удара Путина, - биограф
18:25
Из аэропорта временно оккупированного Симферополя вылетел иранский транспортный самолет, - СМИ
18:22
Инфографика
АЗС
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
18:09
Почти 10% населения России пребывают в глубокой депрессии
18:02
На премию Вацлава Гавела номинировали главу Харьковской правозащитной группы
18:02
OPINION
Николай Княжицкий
Зачем современной Украине политика памяти
17:53
Петиция к Зеленскому об открытии деклараций чиновников набрала нужные голоса за 3 часа
17:52
В Волгоградской области РФ на военный объект упал дрон, - росСМИ
17:43
Эксклюзив
Defense Express: дрон Saker Scout с искусственным интеллектом открывает эру мощных изменений на поле боя
17:34
В честь своего 15-летия Google Chrome получит новые функции и дизайн
17:27
Партнерский материал
"Ничего подобного ни в Украине, ни за границей нет": военные рассказали о применении на фронте новейшего БПЛА Punisher
17:21
США готовят новую партию кассетных боеприпасов для Украины, - NYT
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV