Досадная история Виктора Якименко раздражает неравнодушных до сих пор. Хотя благодаря основательнице благотворительного фонда "Страна непокоренных" Любовь Олиградская попала в информационное пространство 14 ноября. Это тот самый военный, которого двое пассажиров выгнали из вагона "Интерсити" в тамбур. Причина – не так им пахло от мужчины, защищающей Украину. И, в том числе, – своих обидчиков.

Мужчина в военной форме семь часов ехал из Днепра в Киев в тамбуре, хотя получил билет. А значит – законное право сидеть на своем месте. Ко всему, Виктор Якименко ничего не нарушал. В частности, не ехал нетрезвым, не буянил, не хулиганил, не матерился. На глазах у десятков пассажиров того вагона безнаказанно нарушили права человека. Тем более – защитника Украины, который своими действиями на фронте гарантирует, что российский оккупант не посягает на права гражданских украинцев.

Руководство "Укрзализныци" попросило прощения и доказало, что стюардесса к унижению военного не причастна. Мол, Виктору Якименко предлагали свободное место в вагоне первого класса, однако он сам отказался и вообще ни на что не пожаловался. Но позорный инцидент произошел на виду нескольких десятков свидетелей. И в него никто из собравшихся не вмешался. Допускаю: пассажиры стыдливо отворачивались и делали вид, что все это их не касается.

Допускаю: пассажиры стыдливо отворачивались и делали вид, что все это их не касается

Такое поведение можно расценить как молчаливое одобрение. И именно такая реакция граждан не позволяет неравнодушным забыть эту историю и дает основания мыслить шире. Например, военный психолог Олег Покальчук подверг "кейс Якименко" основательному анализу и сделал неутешительный, однако соответствующий реальности вывод: "Беда в том, что инцидент — часть традиционной общественной динамики отношения к военнослужащим. Опять-таки это совсем не обо всем обществе, но крайности всегда более заметны и в массовом поведении репрезентативны". Автор напоминает схожие случаи, которые обильно имели место после 2014-го, то есть уже с появлением среди нас первых ветеранов до сих пор необъявленной Россией войны с Украиной. Чаще всего их выгоняли из маршруток, ресторанов, кафе.

Если водители – маршруточники не хотели везти ветеранов бесплатно как льготников или просто с точки зрения человечности, то пассажиров маршруток и ресторанных менеджеров, а то и посетителей возмущал именно человек в пиксельной форме. Военный никому из них ничего не должен – но факт его присутствия раздражает. Ведь напоминает не только о войне и связанных с ней ограничениях. Но и – что для возмущенных гораздо важнее! – напоминает, с кем у нас идет война.

Это определенную часть нашего общества раздражает больше всего. Иногда кажется: можно принять и пережить ковидный локдаун, воздушную тревогу и вынужденное сиденье в укрытии или многочасовые отключения света. Но до физической боли тяжело и максимально дискомфортно принять факт, что наш враг – не Америка, Германия или Польша, а именно Россия. Таким образом, украинский военный, воюющий с российским оккупантом и да-да, убивающий россиян лично или способствующий благородному делу, становится для упомянутой части наших сограждан недругом.

Военный никому из них ничего не виноват – но факт его присутствия раздражает. Ведь напоминает не только о войне и связанных с ней ограничениях. Но и – что для возмущенных гораздо важнее! – напоминает, с кем именно у нас идет война

Отсюда – агрессивная реакция на воина. Хотя если бы не форма, на какой-то там "запах", еще и в вагоне второго класса, никто бы внимание не обратил. И если бы не форма, военных из неизысканных кафе не выгоняли бы.

Сейчас проукраинские жители соцсетей, прежде всего Facebook, рассматривают инцидент с Виктором Якименко как показательный пример того, что ждет сотни тысяч ветеранов после нашей победы уже внутри страны. Лозунг: "Ветераны придут – порядок наведут!" или утверждение: "Ветераны не за такую страну воевали, поэтому первыми инициируют изменения и реформы", учитывая выводы того же господина Покальчука, не выдерживают критики и не отвечают реалиям. Потому что не следует забывать: речь не о первой, а лишь о очередной, значительно большей волне ветеранов.

Те, кого по привычке называют "атошниками", еще до 24.02.2022 успели почувствовать, мягко говоря, неприязненное отношение к себе не только от какой-то части людей, но и от государства. И оно после победы вряд ли изменится. Если не ухудшится.

Ведь комитет Верховной Рады по социальной политике и защите прав ветеранов возглавляет и наверняка будет возглавлять дальше одиозная "слуга народа" Галина Третьякова. Та самая, которая в 2020 году заявила: в семьях получателей социальной помощи рождаются дети очень низкого качества. Теперь регистрирует собственные торговые знаки "Качественные дети" и "Некачественные дети". Она же предлагала стерилизовать безработных, и это не шутка представительнице партии власти. Это искренние убеждения личности, которая по роду деятельности должна заботиться о защите прав ветеранов. Которые будут получать необходимую им социальную помощь и – к сожалению! – не все будут иметь постоянной работы.

Не стоит делегировать ветеранам полномочия, которые в демократических странах должны выполнять власти и правоохранители

Так что не стоит тешить себя иллюзиями, что герои войны возьмут короткий отпуск – и пойдут с оружием в руках изгонять московских попов из украинских Лавр. Искоренять коррупцию во всех ветвях власти. Разбираться с соратниками Медведчука и "перекрашенными" пророссийскими пропагандистами, почему-то не сидящими за решеткой, а получающими плату из бюджета Украины. Бить по рукам желающих ликвидировать Довженко-Центр. Словом, не стоит делегировать ветеранам полномочия, которые в демократических странах должны выполнять власти и правоохранители.

Пока война с Россией и ее участники не имеют единодушной поддержки в обществе – до тех пор уважение ветеранов и их поддержка останутся в основном красивыми словами с разных трибун. Но как только такая поддержка будет – общество и без ветеранов получит возможность давить на власть и добиваться торжества демократии. А такоже – наказания для тех, кто позволяет унижать наших защитников.

Специально для Эспрессо.

Об авторе: Андрей Кокотюха, писатель, сценарист.

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