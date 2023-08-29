После победы потребуется новый бренд Украины, который будет объединять всех, – Федоров
Украина должна стремиться интегрироваться в топ стран с высоким уровнем жизни и стать инвестиционно привлекательной. Это то, что будет способствовать возвращению беженцев домой
Об этом в интервью Укринформу рассказал вице-премьер-министр по инновациям Михаил Федоров.
"Сегодня нас объединяет борьба против России. Мы обязательно победим, а дальше нужно переходить на более амбициозные цели. К примеру, достичь триллионной экономики или уровня образования лучшего, чем в Финляндии или в Сингапуре. Хотелось бы, чтобы каждый гражданин мог себя здесь реализовать. И в целом, чтобы Украина стала лучшим местом для реализации любой идеи – будь то бизнес, творчество, наука или общественная инициатива", - сказал он.
"Чтобы мы стали наиболее привлекательной страной в мире не только для жизни с точки зрения достатка и защищенности, но и с точки зрения налоговой системы, скорости движения денег, технологий и всего прочего", – добавил министр.
По его словам, сейчас Минцифры стремится сделать так, чтобы украинские цифровые продукты как можно больше распространялись по миру.
"Нам нужен новый бренд Украины после нашей победы, который будет объединять всех нас", - подчеркнул Федоров.
- 21 августа Федоров сообщал, что до конца текущего года в приложении и на портале Дия появятся еще 14 цифровых услуг. У власти уже есть план цифровизации на три года.
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