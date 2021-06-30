После победы над Швецией: правительство собралось на заседание в футболках сборной Украины
30 июня на заседание Кабинета министров все члены правительства пришли в футболках сборной Украины
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Премьер-министр Денис Шмыгаль прокомментировал победу нашей сборной над Швецией (2: 1).
"Украина в 1/4 финала Евро-2020, это огромный успех нашей сборной, тренерский штаб. Я поздравляю и благодарю ребят, тренеров за победу. Такие вещи мотивируют, объединяют страну, которая всем сердцем болеет за нашу команду. Спасибо нашей сборной ", - сказал он.
Правительство его поддержало аплодисментами.
- Напомним, 29 июня сборная Украины победила Швецию в 1/8 финала чемпионата Европы.
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