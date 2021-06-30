После победы над Швецией: правительство собралось на заседание в футболках сборной Украины

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Премьер-министр Денис Шмыгаль прокомментировал победу нашей сборной над Швецией (2: 1).



"Украина в 1/4 финала Евро-2020, это огромный успех нашей сборной, тренерский штаб. Я поздравляю и благодарю ребят, тренеров за победу. Такие вещи мотивируют, объединяют страну, которая всем сердцем болеет за нашу команду. Спасибо нашей сборной ", - сказал он.



Правительство его поддержало аплодисментами.





Напомним, 29 июня сборная Украины победила Швецию в 1/8 финала чемпионата Европы.