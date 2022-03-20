После победы международный бизнес захочет заходить в Украину, это будет репутационно выгодно, – Директор Института социально-экономической трансформации
Илья Несходовский уверен, что украинцы способны сделать хорошие условия для ведения бизнеса для международных предпринимателей
"После победы международный бизнес захочет заходить в Украину, это будет репутационно выгодно", - подчеркнул эксперт в эфире Espreso.TV
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Несходовский отметил, что после победы украинский бизнес украинцы будут получать средства от международного сообщества: "Победа – это будет для нас значительное репутационное преимущество. Мир будет стремиться нам помочь. А это значит, что те предприятия, которые были еще с советских времен и не были достаточно конкурентны из-за своей неэффективности, на них будет закуплено новое оборудование, будут подготовлены новые площади и построена новая структура", – сказал эксперт.
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