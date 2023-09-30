После победы давление общества на власть будет более жестким, - Сергей Жадан
Украинский писатель, поэт, переводчик и певец Сергей Жадан считает, что после победы Украины в войне против России отношения власти и общества изменятся
Об этом он заявил в беседе с журналисткой Соней Кошкиной.
По его словам, новый общественный договор "будет гораздо жестче".
"Я думаю, что со стороны общества будет значительно большее давление и значительно больший контроль. По крайней мере, мне так кажется и есть определенная иллюзия", - отметил Жадан.
Одновременно, как отметил писатель, вырастет и угроза политического популизма.
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"Местами, мне кажется, это будет опасно, потому что там, где есть чрезмерное давление на институции, это, очевидно, очень хорошее поле для манипуляций со стороны политикума, для популизма. Когда политикум не так руководствуется целесообразностью какой-то общественной, как конъюнктурной" настроениями сегодняшними. А сегодня утром все хотят горячей воды – давайте включим эту горячую воду! А завтра все забыли о горячей воде – давайте мы ее отключим, а включим что-то другое, чего требует общество", - пояснил Сергей Жадан.
"Не общество, а фейсбук, кстати", – добавил писатель.
- В течение 2023 года Жадан уже выпустил два поэтических сборника - "Скрипниковка" и "Птица: песни, ставшие стихами" .
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