Об этом она сказала в эфире телеканала "Эспрессо"

"Мой сын потерял до 30 кг веса, он очень худой и сейчас находится на медицинском обследовании. В плену ребят плохо кормили, первые недели плена их держали на воде, потом стали кормить дважды в сутки - ночью и один раз в день. Это были маленькие порции и некачественная еда и вода", - сказала Новосядло.

По ее словам, сын постоянно говорит об оставшихся в плену ребятах.

"Он понимает, в каком состоянии находятся наши защитники. В плену остаются еще тысячи украинцев, которых нужно быстро освобождать. В плену еще держат женщин, в том числе женщина 70 лет, она тоже потеряла вес. Пленные все держатся, но они находятся в сложном" состоянии и психологическом и физическом", - добавила Новосядло.

21 сентября в результате обмена пленными из российского плена в общей сложности удалось вернуть 215 защитников Украины.

Почти все 215 освобожденных из российского плена украинских военных контужены, имеют переломы, хронические болезни и крайнюю степень анорексии.

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