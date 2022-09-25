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После плена сын потерял 30 кг веса, - мама освобожденного из плена бойца "Азов"

25 сентября, 2022 воскресенье
12:02
война с Россией

Мама освобожденного из плена бойца "Азов" Ирина Новосядло рассказала, что пленные держатся, но их состояние тяжелое

Об этом она сказала в эфире телеканала "Эспрессо"

"Мой сын потерял до 30 кг веса, он очень худой и сейчас находится на медицинском обследовании. В плену ребят плохо кормили, первые недели плена их держали на воде, потом стали кормить дважды в сутки - ночью и один раз в день. Это были маленькие порции и некачественная еда и вода", - сказала Новосядло.

По ее словам, сын постоянно говорит об оставшихся в плену ребятах.

"Он понимает, в каком состоянии находятся наши защитники. В плену остаются еще тысячи украинцев, которых нужно быстро освобождать. В плену еще держат женщин, в том числе женщина 70 лет, она тоже потеряла вес. Пленные все держатся, но они находятся в сложном" состоянии и психологическом и физическом", - добавила Новосядло.

  • 21 сентября в результате обмена пленными из российского плена в общей сложности удалось вернуть 215 защитников Украины.

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