После первого уик-энда украинский фильм "Большая прогулка" посмотрело по меньшей мере 41 тыс. зрителей
Комедия "Большая прогулка" побила рекорды кассовых сборов в первый уик-энд. Фильм вышел на экраны украинских кинотеатров 5 октября и уже собрал более 6 миллионов гривен за первые прокатные выходные
Об этом сообщает Госкино Украины .
За первые дни показа ленты "Большая прогулка" было продано билетов на 41 070 мест, а общая сумма сборов составила 6 047 248 грн.
Сюжет разворачивается вокруг двух совершенно разных семей: работников культуры Драгомановых и районных бизнесменов Наливайченко. В теплые весенние выходные они решают традиционно выбраться "на шашлыки" - судьба сводит их на одной лужайке, которую каждая из семей считает "своей".
Ситуация становится еще сложнее, когда на площадке появляется третья сторона – преступник, спрятавший свои деньги там и берущий детей обеих семей в заложники. В результате обе семьи должны объединиться, чтобы спасти своих детей.
Что известно о комедии "Большая прогулка"
"Большая прогулка" – это украинская комедия 2021 года. Лента должна была выйти на большие экраны 24 февраля 2022 года, однако премьеру решили перенести в связи с полномасштабным вторжением РФ.
Режиссером комедии стал Олег Зборойский, известный по сериалу "Гадалка". В главных ролях выступили Юрий Ткач, Елена Кравец, Алексей Завгородний, Андрей Исаенко и Ирина Гатун.
Лента наполнена перипетиями, причудливыми шутками и звездным появлением культового исполнителя ESC 2007 года Андрея Данилко.
28 сентября на больших экранах Германии стартовал прокат украинской комедии "Большая прогулка".
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.4 Покупка 37.4Продажа 38.1
- EUR Покупка 39.66Продажа 40.75
- Актуальное
- Важное