После первого уик-энда украинский фильм "Большая прогулка" посмотрело по меньшей мере 41 тыс. зрителей

Об этом сообщает Госкино Украины .

За первые дни показа ленты "Большая прогулка" было продано билетов на 41 070 мест, а общая сумма сборов составила 6 047 248 грн.

Сюжет разворачивается вокруг двух совершенно разных семей: работников культуры Драгомановых и районных бизнесменов Наливайченко. В теплые весенние выходные они решают традиционно выбраться "на шашлыки" - судьба сводит их на одной лужайке, которую каждая из семей считает "своей".

Ситуация становится еще сложнее, когда на площадке появляется третья сторона – преступник, спрятавший свои деньги там и берущий детей обеих семей в заложники. В результате обе семьи должны объединиться, чтобы спасти своих детей.

Что известно о комедии "Большая прогулка"

"Большая прогулка" – это украинская комедия 2021 года. Лента должна была выйти на большие экраны 24 февраля 2022 года, однако премьеру решили перенести в связи с полномасштабным вторжением РФ.

Режиссером комедии стал Олег Зборойский, известный по сериалу "Гадалка". В главных ролях выступили Юрий Ткач, Елена Кравец, Алексей Завгородний, Андрей Исаенко и Ирина Гатун.

Лента наполнена перипетиями, причудливыми шутками и звездным появлением культового исполнителя ESC 2007 года Андрея Данилко.

28 сентября на больших экранах Германии стартовал прокат украинской комедии "Большая прогулка".