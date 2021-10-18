После перерыва в 23 года: руководители МИД Украины и ЮАР возобновили контакты

Об этом сообщает сайт МИД Украины.



Этот разговор стал первым контактом руководителей МИД Украины и ЮАР с 1998 года.



Дипломаты договорились о возобновлении полноценного двустороннего диалога, проведении политических консультаций, развитии торговли и научно-технического сотрудничества, а также обсудили расширение договорно-правовой базы отношений и сотрудничество в рамках международных организаций.



Украинский министр предложил южноафриканской стороне направить в Украину торговую миссию для изучения возможностей сотрудничества.



"Восстанавливая диалог с ЮАР после 23 лет перерыва, мы создаем дополнительные возможности для наших компаний, в частности в области сельского хозяйства и продовольственной безопасности, энергетики, судостроения, туризма", - сказал Кулеба.



Наледи Пандор приняла приглашение украинского коллеги в следующем году посетить Украину.



В МИД отметили, что по данным Госстата, общий объем торговли товарами и услугами между Украиной и ЮАР в 2020 году составил $ 122 700 000, а в первой половине 2021 - $ 65 млн.



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