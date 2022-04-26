После переизбрания Макрона Франция будет инициировать новые санкции против России

Об этом заявил государственный секретарь министерства Европы и иностранных дел Франции Клеман Бон в комментарии журналистке CNN, пишет Укринформ.

На вопрос, удастся ли переизбранному президенту Франции Эммануэлю Макрону сохранить поддержку, если он продолжит ужесточать санкции против России, потому что это влияет на благосостояние людей, Бон сказал, что ситуация непростая. Он отметил, что санкции не могут не оказать такого влияния на жизнь французов, но санкции против РФ нужно усиливать.

"Мы должны усиливать санкции, поскольку война (в Украине – ред.) все еще продолжается, мы не можем это оставить. И мы также должны защитить людей, особенно самых бедных, от роста цен на продукты и энергоносители. Мы должны быть очень прозрачными и четкими" : мы будем их защищать, но мы не можем сказать, что ситуация станет легкой - что мы будем оказывать давление на Россию и не иметь от этого никаких последствий", - подчеркнул Бон.

По его словам, Макрон ясно говорил об этом с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

"Это будет иметь влияние. Мы справимся с этим. Мы будем пытаться смягчить это влияние, но мы не можем сказать, что у войны нет никакой цены", - сказал Бон.

Напомним, по результатам обработки 100% голосов избирателей действующий президент Франции Эммануэль Макрон побеждает во втором туре президентских выборов, опережая Марин Ле Пен на 17,1%.

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