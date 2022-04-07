После перегруппировки российских войск не исключена повторная попытка захватить Киев, - заместитель начальника генштаба ВСУ Грузевич

Об этом сообщает Общественное со ссылкой на прямую речь заместителя начальника штаба Командования Сухопутных войск ВСУ, бригадного генерала Александра Грузевича на брифинге в Украинском кризисном медиацентре.



Грузевич сообщает, что ВС Украины принимают все меры для обороны столицы и области. Несмотря на это, не стоит исключать возможность еще одной попытки российской армии пойти на Киев.

По словам генерала, у россиян было две стратегические цели. Одна из них – выйти на границы Донецкой и Луганской областей, а вторая – собственно захватить столицу.

"У него не удалось и там, ни там. Сейчас он перенацелит свои силы для того, чтобы осуществить хотя бы одну цель. Достоверность того, что будет попытка наступления на Киев все же есть. По остающимся силам, что одним из вариантов развития событий, после перегруппировки, будет повторная попытка захватить столицу. Однозначно. Это позволит врагу создать свои условия выйти "победителями", потому что сейчас Россия как "загнанный волк" - держится только на своей пропаганде", - сообщил генерал.

Грузевич также отмечает, что часть сил, находившаяся в Беларуси, все еще находится на своем месте. По его словам, это "достаточно сильная группировка".



"Третину мы уничтожили, треть он (враг - ред.) перебрасывает на Восток, а треть оставил в Беларуси. С точки стратегии и тактики, сбрасывать со счетов, что он повторит свое наступление... Потому что, если мы все силы перебросим на Восток, чтобы его защищать - у него появляется возможность - "пожалуйста, с другой стороны заходи". Но мы на это не купимся. Мы принимаем все меры для обороны Киева и области", - подытожил он.

Напомним, что ранее Генштаб ВСУ сообщал о том, что российская армия совершает перегруппировку войск и сосредотачивает усилия на подготовке наступательной операции на восточных направлениях.

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