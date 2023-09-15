После передачи россиянином Украине вертолета в плен сдаются более 170 оккупантов в сутки, - ГУР

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины .

"Каждый день мы фиксируем прибытие десятков россиян в украинский плен. Среди них и попавшие в плен в результате боевых действий и те, кто сдается добровольно", - отметил представитель ГУР Андрей Юсов.

Разведчик напомнил, что увеличение обменного фонда способствует освобождению украинских пленных военных.

По данным Юсова, государственная программа для сдачи в плен "Хочу жить" получает гораздо больше обращений, чем раньше. Если раньше за день поступало 70-100 заявок, то теперь эта цифра выросла в полтора-два раза и составляет 170 и более.

"1000 заявок сейчас находятся в процессе реализации и более 200 – это успешные кейсы вывода за линию фронта военнослужащих РФ. Это только по программе "Хочу жить", – добавил Юсов.

Также в ГУР рассказали, что российские военные все больше хотят перейти на сторону Украины после того, как пилот Максим Кузьминов скрылся на вертолете Ми-8. Число дезертиров РФ возросло на 70%.