После передачи россиянином Украине вертолета в плен сдаются более 170 оккупантов в сутки, - ГУР
Количество обращений к программе "Хочу жить" увеличилось вдвое, ныне в сутки более 170 российских военных хотят сдаться в плен
Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины .
"Каждый день мы фиксируем прибытие десятков россиян в украинский плен. Среди них и попавшие в плен в результате боевых действий и те, кто сдается добровольно", - отметил представитель ГУР Андрей Юсов.
Разведчик напомнил, что увеличение обменного фонда способствует освобождению украинских пленных военных.
По данным Юсова, государственная программа для сдачи в плен "Хочу жить" получает гораздо больше обращений, чем раньше. Если раньше за день поступало 70-100 заявок, то теперь эта цифра выросла в полтора-два раза и составляет 170 и более.
"1000 заявок сейчас находятся в процессе реализации и более 200 – это успешные кейсы вывода за линию фронта военнослужащих РФ. Это только по программе "Хочу жить", – добавил Юсов.
Также в ГУР рассказали, что российские военные все больше хотят перейти на сторону Украины после того, как пилот Максим Кузьминов скрылся на вертолете Ми-8. Число дезертиров РФ возросло на 70%.
- 1 сентября Уполномоченный по правам человека Верховной Рады Дмитрий Лубинец заявил, что в Украине существуют проблемы с обменным фондом, а РФ не хочет забирать своих военнопленных.
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