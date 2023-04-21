После передачи F-16 Украине потребуется еще больше систем ПВО Patriot, - офицер ВСУ Лапин
Офицер ВСУ Игорь Лапин убежден, что после начала поставки истребителей F-16 союзники должны усилить противовоздушную оборону Украины большим количеством систем Patriot
Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"
"Помимо систем ПВО от наших партнеров, которые усилят наши способности для прикрытия с неба, нам также нужны самолеты. Ведь именно самолеты могут сбивать вражескую авиацию, ракеты и БПЛА. Для того чтобы кардинально изменить ситуацию в этой войне нам нужно более 200 истребителей F -16. Если учитывать мировые запасы этих самолетов, то вопрос поставки F-16 в Украине лежит только в политическом решении", - пояснил Лапин.
Офицер ВСУ подчеркнул, что Украина нуждается в большем количестве систем ПВО Patriot
"Однако, следует также отметить, что каждый аэродром, где будут размещены такие самолеты, должен прикрываться от российских баллистических ракет. И здесь мы снова возвращаемся к системам ПВО Patriot. Вопрос поставки самолетов для Украины является одной проблемой. Однако защищать размещение таких самолетов будет для нас не меньшей проблемой. Именно поэтому нам нужно больше систем ПВО", – добавил он.
- 15 марта издание Politico сообщило, что сенаторы США требуют предоставить Украине истребители F-16. В обращении чиновники отметили, что война с Россией сейчас находится "на критическом этапе", и истребители могут стать преимуществом для Киева.
- Двое пилотов из Украины находились в Соединенных Штатах на военной базе, где их навыки управления оценивали на тренажерах самолетов, в частности F-16
- Бригадный генерал Воздушных сил ВСУ Сергей Голубцов отметил , что украинские пилоты способны научиться управлять западными истребителями меньше чем за полгода. Украина нуждается в самолетах с характеристиками, подобными F-16.
- 18 апреля правительство ФРГ объявило , что в течение последней недели передало Украине зенитно-ракетный комплекс Patriot с ракетами к нему и спецавтомобили. На следующий день министр обороны Алексей Резников подтвердил , что они уже прибыли в Украину.
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