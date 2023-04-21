Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"

"Помимо систем ПВО от наших партнеров, которые усилят наши способности для прикрытия с неба, нам также нужны самолеты. Ведь именно самолеты могут сбивать вражескую авиацию, ракеты и БПЛА. Для того чтобы кардинально изменить ситуацию в этой войне нам нужно более 200 истребителей F -16. Если учитывать мировые запасы этих самолетов, то вопрос поставки F-16 в Украине лежит только в политическом решении", - пояснил Лапин.

Офицер ВСУ подчеркнул, что Украина нуждается в большем количестве систем ПВО Patriot

"Однако, следует также отметить, что каждый аэродром, где будут размещены такие самолеты, должен прикрываться от российских баллистических ракет. И здесь мы снова возвращаемся к системам ПВО Patriot. Вопрос поставки самолетов для Украины является одной проблемой. Однако защищать размещение таких самолетов будет для нас не меньшей проблемой. Именно поэтому нам нужно больше систем ПВО", – добавил он.