После Пасхи в Ирпене появятся вода и свет, - мэр

Об этом заявил мэр Александр Маркушин, сообщило информационное агентство ITV в Telegram.

"Со следующей недели во всех домах в Ирпене будет свет. Также на следующей неделе мы планируем запустить воду по всему городу и канализацию. Работает мобильная связь", - сказал он.

Мэр добавил, что после Пасхи в Ирпене откроются магазины NOVUS, "Фора", "Лоток", "Пчелка" и АТБ.