После Пасхи в Ирпене появятся вода и свет, - мэр
С 25 апреля в Ирпене Киевской области начнут возобновление работы коммуникаций и крупных супермаркетов
Об этом заявил мэр Александр Маркушин, сообщило информационное агентство ITV в Telegram.
"Со следующей недели во всех домах в Ирпене будет свет. Также на следующей неделе мы планируем запустить воду по всему городу и канализацию. Работает мобильная связь", - сказал он.
Мэр добавил, что после Пасхи в Ирпене откроются магазины NOVUS, "Фора", "Лоток", "Пчелка" и АТБ.
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