После падения авиации РФ в Брянской области Беларусь перевела силы ПВО в "готовность номер один"
15 мая стало известно, что силы противовоздушной обороны Беларуси находятся в полной боевой готовности
Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны Беларуси.
Лукашенко во время пребывания на базе ПВО отметил, что войска в повышенной боевой готовности находятся уже несколько суток.
"Как доложили президенту, в субботу после инцидентов перевели в степень готовности номер один", - говорится в сообщении.
"Трое суток после событий рядом с нами. Я имею в виду в Брянской области, когда были сбиты четыре воздушных судна. Мы должны на это реагировать. С тех пор мы находимся в более повышенной готовности, наши войска", - сказал Лукашенко.
- Напомним, 13 мая 2023 года, в пограничной с Украиной Брянской области потерпели крушение 2 вертолета Ми-8, самолет Су-34 и Су-35. По предварительным данным, их могли сбить зенитными ракетами.
- Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что к авиакатастрофам в Брянской области причастна российская противовоздушная оборона .
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