Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны Беларуси.

Лукашенко во время пребывания на базе ПВО отметил, что войска в повышенной боевой готовности находятся уже несколько суток.

"Как доложили президенту, в субботу после инцидентов перевели в степень готовности номер один", - говорится в сообщении.

"Трое суток после событий рядом с нами. Я имею в виду в Брянской области, когда были сбиты четыре воздушных судна. Мы должны на это реагировать. С тех пор мы находимся в более повышенной готовности, наши войска", - сказал Лукашенко.