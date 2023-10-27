После ответа Израиля ХАМАСа, Запад должен изменить позицию по ударам Украины по территории РФ, - Огрызко
Если Запад хочет, чтобы Украина победила РФ, мы должны соответствовать оккупантам так, как отвечает Израиль ХАМАС, и Запад должен это принять.
Об этом рассказал дипломат, министр иностранных дел Украины (2007-2009), руководитель Центра исследования России Владимир Огрызко в эфире Эспрессо.
Израиль фактически начал эту операцию, она проводится точечно и успешно. могилы для террористов, которые в них находятся, и это правильно. Я думаю, что так нужно посмотреть с теми, кто совершает зверство. А это собственно то, что делают россияне в Украине, и ответ здесь должен быть абсолютно тождественным", - сообщил Огрызко .
Нам не нужно бояться объяснять нашим западным партнерам, что не уничтожив условный аэропорт в 200 км от границы с Украиной, мы не сможем обеспечить безопасность украинской территории, отметил дипломат.
"Если мы терпим то, что они используют все свои возможности и только обороняемся, то мы никогда не победим. Если Запад хочет, чтобы мы победили РФ, то мы должны уничтожать российские аэродромы, базы и технику. Запад должен определиться ли он за победу Украины или от РФ. От этого политического решения зависит все ниши практические", - подчеркнул Огрызко.
Если мы получим ракеты, имеющие дальность полета около 300 км, оккупантам придется отодвигать свои аэродромы значительно дальше, а это улучшит эффективность работы наших сил, отметил Огрызко.
"Я очень надеюсь, что предоставив первые ракеты ATACMS и принимая во внимание обнадеживающие заяи, можно надеяться, что следующими будут ракеты, которые будут летать на 300 км. И само применение таких ракет по объектам внутри РФ будет означать, что им придется отодвигать свои аэродромы" гораздо дальше, вглубь территории. Тогда на время подлета будет идти гораздо больше времени и наши силы ПВО будут готовы к отпору. Здесь есть очевидная логика, о которой мы должны говорить", - резюмировал Огрызко.
- В ночь с 16 на 17 октября украинские защитники нанесли удачный удар по российским вертолетам и аэродромам в Луганске и Бердянске. Иностранные СМИ писали , что во время этой атаки Украина впервые использовала против российских войск американские дальнобойные ракеты ATACMS, которые США тайно отправили несколько дней назад.
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Впоследствии Белый дом подтвердил передачу Украине ракет ATACMS, а президент Украины Владимир Зеленский – их применение против российских войск.
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Позже стало известно, что Украина получила от США около 20 дальнобойных ракет ATACMS.
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Российский диктатор Владимир Путин назвал поставку Украине ракет ATACMS ошибкой США и отметил, что это создает дополнительную угрозу для РФ.
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Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что США будут поставлять Украине ракеты ATACMS на постоянной основе, а Минобороны США подчеркнуло , что ракеты ATACMS должны применяться исключительно в пределах суверенной украинской территории.
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26 октября журналистка "Голоса Америки" Мирослава Гонгадзе, ссылаясь на слова чиновника Генштаба ВСУ, сообщила, что Украина получит от союзников новые ракеты дальностью 300 километров в январе. Партнеры заверили, что темпы поставки оружия не снизятся.
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