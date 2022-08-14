После отставки с должности премьера я все время проживаю в Украине, - Яценюк
Украинский политик, глава Кабинета Министров в 2014-2016 годах Арсений Яценюк ответил на обвинения со стороны военного эксперта, полковника запаса ВСУ Олега Жданова
Соответствующее открытое видеообращение экс-премьер разместил в соцсетях в воскресенье, 14 августа 2022 года.
"Сегодня эксперт Жданов распространил обо мне наглую ложь. Ложь о том, что вроде бы я проживаю в Соединенных Штатах Америки, в Вашингтоне, что вроде бы у меня там есть недвижимость. И что вроде бы я уехал из Украины", - отметил он.
Такие заявления Яценюк назвал "ложью".
"Это ложь. Ни дня после отставки с должности премьер-министра Украины я не проживал за границей. Ни дня после начала масштабной агрессии нациста Путина против Украины я не уезжал из Украины. Был вместе с Украиной, с украинским народом и делал то, что он меня зависит для помощи нашей армии и нашей стране", - подчеркнул политик.
В частности, его фондом и им лично были перечислены десятки миллионов гривен на нужды ВСУ.
"Мой фонд и я лично перечислили около 30 млн грн как Вооруженным Силам Украины, так и на приобретение тепловизоров, шлемов, жилетов, даже масла для автомобилей", - привел подробности Арсений Яценюк.
Кроме того, им были даны "сотни интервью ведущим международным средствам информации".
"Обращаясь к народам этих стран и их правительствам с просьбой помочь Украине и объясняя, что реально происходит на территории Европы после того, как Путин решил напасть на Украину", - добавил Яценюк.
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