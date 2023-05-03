Об этом сообщает Le Figaro .

Соответствующее заявление Франсуа Фийон сделал на заседании парламентской комиссии, которая расследует возможные связи с Россией. Экс-премьер Франции после отставки входил в советы директоров российских компаний СИБУР и "Зарубежнефть", но покинул их в 2022 году после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

По словам Фийона, во время премьерства в 2007-2012 годах он "не получил ни копейки" от Москвы. Он отметил, что сталкивался с вмешательством со стороны США.

"Иностранное вмешательство, да, я сталкивался с ним, большую часть времени оно выходило из дружественной и союзной страны – США. Меня вместе с президентом Саркози в течение пяти лет прослушивало Агентство национальной безопасности. Российское вмешательство не коснулось меня напрямую", - рассказал Фийон.

Он отметил, что работа в российских компаниях имела характер частной деятельности и дела не касается.

"Я веду свою профессиональную карьеру так, как считаю нужным, и если я захочу продавать паштет на Красной площади, я буду продавать паштет на Красной площади", - сказал Фийон.

В 2020 году Франсуа Фийона приговорили к пяти годам лишения свободы, включая три года условно, штраф в размере 375 тыс., евро и запретили ему десять лет работать на государственных должностях за растрату государственных средств и злоупотребление служебным положением. Его жена Пенелопа Фийон была приговорена к трем годам лишения свободы условно. В мае 2022 года приговор смягчили — экс-премьер получил четыре года лишения свободы, из них три условно, его жена — два года условно.