После отмены концерта в Краснодаре Ани Лорак высказалась по поводу "конфликта между Украиной и Россией"
Певица Ани Лорак, ранее не комментировавшая войну между Россией и Украиной, заявила, что "не поддерживает никаких форм насилия" и что она "музыкант, а не политик"
Об этом Лорак пишет в инстаграмме.
Ани Лорак заявила, что она украинская певица, которая "гордится своим наследием и культурой". Артистка рассказала, что в 2014 году некоторые украинские политические деятели пытались "использовать ее в своих целях", а власти Украины "прижали ее к стенке" и "поставили ультиматум", из-за чего Лорак решили переехать в Россию.
"Я понимаю, что из-за моего молчания в течение последнего года меня критиковали и понимаю, что это решение может быть трактовано по-разному. Я никогда не хотела никого оскорбить или задеть, и если это произошло, я извиняюсь", - комментирует Лорак.
Она подчеркнула, что "не поддерживает никакие виды насилия" и что никогда не оказывала военной помощи.
"Я музыкант, а не политик, моя цель – делиться своей музыкой с аудиторией по всему миру", – комментирует Лорак отсутствие позиции.
Она также заявила, что верит в то, что музыка "в один день сможет объединить всех в гармонии".
- Мэр российского города Краснодар Евгений Наумов заявил об отмене концерта певицы украинского происхождения Ани Лорак, не поддержавшей Украину.
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