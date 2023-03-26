Об этом Лорак пишет в инстаграмме.

Ани Лорак заявила, что она украинская певица, которая "гордится своим наследием и культурой". Артистка рассказала, что в 2014 году некоторые украинские политические деятели пытались "использовать ее в своих целях", а власти Украины "прижали ее к стенке" и "поставили ультиматум", из-за чего Лорак решили переехать в Россию.

"Я понимаю, что из-за моего молчания в течение последнего года меня критиковали и понимаю, что это решение может быть трактовано по-разному. Я никогда не хотела никого оскорбить или задеть, и если это произошло, я извиняюсь", - комментирует Лорак.

Она подчеркнула, что "не поддерживает никакие виды насилия" и что никогда не оказывала военной помощи.

"Я музыкант, а не политик, моя цель – делиться своей музыкой с аудиторией по всему миру", – комментирует Лорак отсутствие позиции.

Она также заявила, что верит в то, что музыка "в один день сможет объединить всех в гармонии".